Landkreis Gifhorn

Die Dynamik der Corona-Wellen trifft zum zweiten Mal katholische und evangelische Kirchengemeinden im Landkreis Gifhorn genau in der Zeit, wenn Konfirmation und Kommunion gefeiert werden. Manche Gemeinden haben schon Termine im Sommer oder Herbst ausgeguckt, andere warten noch ab.

Neue Empfehlungen des Gesundheitsamtes

Neue Dynamik erhält das Termin-Bingo, weil nun eine neue Empfehlung des Gesundheitsamtes im Raum steht. Superintendentin Sylvia Pfannschmidt schwant nichts Gutes: „Es ist nicht einfach gerade.“ Nicht nur, dass besser Konfirmation und Kommunion verschoben werden sollten, auch wie und ob es mit den Präsenzgottesdiensten weiter gehen kann angesichts steigender Inzidenzwerte, mache es nicht leicht. Zumal ja auch mit Ostern das höchste christliche Fest ins Haus stehe. „Wir planen zweigleisig.“

Konfirmationsbörse wird es nicht geben können

Was heute gilt, kann morgen schon wieder überholt sein – Georg Julius, Pastor der Paulus-Gemeinde in Gifhorn, will dennoch nicht in Hektik verfallen, was eine Verlegung der Konfirmationen angeht. „Momentan ist alles so unklar. Ich werde in vier Wochen mit den Eltern besprechen, was wir machen.“ Eine Ansage kann er schon machen: Die seit Jahren beliebte Konfirmationsbörse ist abgesagt und wird auch nicht stattfinden können. „Aber die Kleiderfrage ist ja eher nachrangig.“

Vor allem Eltern sind verunsichert

Wichtiger sei ihm, dass die Jugendlichen eine angemessene Konfirmation erleben dürfen. Dass vor allem die Eltern sehr verunsichert seien, weil Grundlagen zur Planung einer Feier fehlen, kann er verstehen. „Aber die Entwicklungen sind so rasant, da ändert sich von Woche zu Woche alles“, wirbt er um Verständnis.

Thomas-Kirche plant schon mit einem Sommer-Termin

Aktuell nur mit fünf Personen Konfirmation feiern dürfen – „das ist nicht das Richtige“, sagt Sandra Schulz, Pastorin der Thomas-Kirche in der Sassenburg. Deshalb habe man schon vorausschauend einen Termin im Sommer ausgesucht. „So bleibt auch noch Zeit, mit den Jugendlichen zu arbeiten“, sieht sie Vorteile in der Entscheidung.

Im Februar war die Hoffnung bei Epiphanias noch groß

Kaum gedruckt, ist der Gemeindebrief bei Epiphanias in Gamsen schon überholt. Hier war die Konfirmation Ende April geplant. „Wir hatten im Februar, als die Entwicklung noch günstig aussah, die Hoffnung, das könnte klappen“, sagt Kirchenvorstand Dörte Kruse. Um es „den Kindern so schön wie möglich zu machen“, ist nun der 19. September als Termin ausgeguckt. Und über den Sommer werde die Gemeinde weiter den Kontakt zu den Konfirmanden halten.

St. Altfrid begeht Kommunion in mehreren Sonntagsgottesdiensten

Auch in der katholischen St. Altfrid-Gemeinde in Gifhorn diktiert Corona einen anderen Modus bei den Kommunionen. Diese finden ab Mitte April in Zweier- oder Dreier-Gruppen in den Sonntags-Gottesdiensten mit Hygienekonzept statt. Pro Familie dürfen sechs Personen dabei sein. „Das macht es für die Familien planbar“, sagt Martin Wrasmann, Sprecher der Gifhorner Katholiken.

Wie Ostern begangen wird, ist noch unklar

Im Hinterkopf hat Wrasmann dabei stets, dass sich jederzeit die Lage ändern kann. „Dann werden wir schnell reagieren.“ Das könnte schon am Osterwochenende eintreffen. Mit Stand von Dienstag sind zwei Open-Air-Gottesdienste vorgesehen. Ob jedoch Karfreitag der Kreuzweg stattfinden darf, sei noch unklar.

Von Andrea Posselt