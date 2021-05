Brenneckenbrück

Mit der Hand etwas im Boden wühlen, dann kommt das langgliedrige Messer, und schon zieht Monia Schaffarczyk den Spargel aus dem Boden. „Und zum Schluss die Erde gut drauf.“ Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Sheila sticht sie ihren eigenen Spargel auf einem Feld mitten in der Fahlen Heide. Für dieses Angebot des Guts Brenneckenbrück sind die Spargelkäuferinnen sogar aus Lehre angefahren. „Der Preis ist unschlagbar.“ Ein paar Euro und etwas Rückenzwicken.

„Ein bisschen Übung braucht man schon“, sagt Sheila Schaffarczyk. Im vorigen Jahr waren beide das erste Mal dabei, damals noch mit Anleitung. Die brauchen sie diesmal nicht mehr. „Man kriegt ein bisschen den Blick dafür, wo der Spargel sitzt.“ Und schon landet die nächste Stange in einem der beiden Körbe.

Zur Galerie Der Preis sind ein paar Euro und etwas Rückenzwicken: Auch in dieser Saison bietet das Gut Brenneckenbrück für Kundinnen und Kunden Spargel zum Selberstechen an. Das stößt auf Interesse.

Gut ein Dutzend weiterer Amateure, die für den Eigenbedarf stechen, sind auf dem Feld verteilt. Spargelbauer Bastian Ehrhardt ist zufrieden. Angesichts der Wettervorhersage hatte er für den stürmischen Dienstag deutlich weniger Zuspruch befürchtet. Immerhin habe er schon rund 100 Anfragen gehabt nach dem Selbststech-Angebot für Kunden. Das hatte er im vorigen Jahr ausgetüftelt wegen der Probleme, osteuropäische Erntehelfer in der Corona-Krise nach Deutschland zu holen. Das wirke sich bis heute aus. „Ich habe nach wie vor nicht genug.“

Spargel selber stechen: „Den Leuten macht es Spaß“

Doch nicht allein deshalb setzt er erneut auf den Sonderweg Selberstechen. Er habe damit im vorigen Jahr gute Erfahrungen gemacht. „Den Leuten macht es Spaß.“ So wie den beiden 31-jährigen Spargelfans aus Lehre. „Es schmeckt zuhause einfach besser“, sagt Sheila Schaffarczyk. Und: „Man merkt erst einmal, was für ein Knochenjob das ist.“ Ihre Schwester ergänzt: „Es geht auf den Rücken, obwohl wir es nur zwei Stunden machen.“ Ihnen sei klar, warum Spargel in der Regel so teuer sei.

Spargelbauern im Kälte-Frust Spargelbauer Henning Kuhls aus Neubokel hört man den Frust geradezu an. „Wir kriegen keine Mengen.“ Eine so lange Kältephase im Frühjahr habe er noch nicht erlebt. Und während der Spargel kaum wachse, stehe die Kundschaft auf der Matte. „Die Nachfrage ist gut, die Leute haben Hunger auf Spargel.“ Wenigstens habe er mit den Erntehelfern dieses Jahr keine Probleme, er habe trotz Corona-Pandemie genug Leute vor Ort. Fehlen nur Sonnenschein – ohne die auch die Planen nicht viel bewirkten – und höhere Temperaturen. Paul Schofer vom Eickenhöfer Spargelreich in Eickhorst kann dem Wetter eine gute Seite abgewinnen: „Wir freuen uns über die regnerische Wetterlage. Jeder Tropfen ist herzlich willkommen.“ Dennoch stellt auch sein Unternehmen fest: Der Spargel wachse nur verhalten. Gerade die grüne Sorte reagiere sehr empfindlich auf Temperaturen. Was die Nachfrage angehe, merke man, wenn „Fahrradwetter“ herrsche. Dann sei auch die Nachfrage da. So hätte der Hof bereits im März Spargel verkaufen können. Jetzt sei dagegen gefühlt „eher Glühweinwetter und Grünkohlzeit“. Bastian Ehrhardt vom Gut Brenneckenbrück sieht es gelassen. Der Spargel wachse ab acht Grad Celsius, der Preis sei gut und liege zwei Euro das Kilogramm höher als im Vorjahr. „Wenn wir 20 bis 30 Prozent mehr ernten würden, würden wir auch nicht mehr verdienen.“ Er verkaufe den teuersten Spargel, auch in Bioqualität, für 11,50 Euro das Kilogramm. Kuhls gibt eine Spanne von fünf bis zwölf Euro je Klasse an. Das Eickenhöfer Spargelreich liegt in ihrer Internet-Preisliste bei neun bis 15 Euro.

„Meine Hochachtung vor meinen rumänischen Profis, was die da weghauen“, sagt Ehrhardt. Und bei denen wären die Stangen auch nicht so kurz geraten wie in den Körben der Zwillinge. Aber das liege eben an der Erfahrung, für das Erste machten es die beiden schon gut, sagt der Spargel-Profi.

Löcher, als hätte ein Dachs nach Spargel gewühlt

Da gibt es noch ganz andere Anfänger. Ehrhardt deutet auf eine Teilnehmerin weiter hinten. Bei ihr seien die Löcher so groß, „als hätte ein Dachs drin gewühlt“. Hier und dort sind die Planen nicht ordentlich zurück gelegt. Und so müsse er nach so einer Aktion immer wieder seine Profis übers Feld schicken, „die wieder alles plan machen“. Seine Nachbarn schüttelten nur den Kopf, hielten es für leichtfertig, das Stechen des Königsgemüses Amateuren zu überlassen – für zwei Euro das Kilogramm. Doch Ehrhardt will dran festhalten, unter Umständen auch nach Corona. „Das hängt von der Nachfrage ab. So wie die Leute kommen, wird es auch weiter gehen.“

„So lange es nicht schüttet“

Der Wind pfeift Monia und Sheila Schaffarczyk weiter um die Ohren. Doch das stört die beiden nicht. „So lange es nicht schüttet“, winkt Sheila Schaffarczyk ab. Die beiden sind auch sonst viel draußen, zum Beispiel zum Geocachen oder Fußball spielen. „Alles, was man draußen machen kann.“ Von dieser Aktion profitieren mehr: „Unser Papa kriegt was, meine Schwiegereltern auch“, sagt Monia Schaffarczyk. Alle Spargelfans, denn: „Spargel ist vielseitig, man kann ihn mit super vielen Sachen kombinieren.“

Von Dirk Reitmeister