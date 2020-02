Kreisbrandmeisterwahl: Die Ziele und Ansichten von Wolfgang Dreinerth

Landkreis Gifhorn

„Es gab ein großes Erstaunen, fast ein Erschrecken“, erinnert sich Wolfgang Dreinerth an den Moment, in dem er der Kreisfeuerwehrführung seine Kandidatur für das Amt des Kreisbrandmeistes angekündigt hat. „Weil es das noch nie gegeben hat.“ Aber jetzt könne jeder Wahlberechtigte entscheiden, ob er damit zufrieden war, wie es gelaufen ist, oder etwas Neues haben will. Außerdem sagt Dreinerth ganz klar: „Ich möchte nach oben. Da ist die Luft am besten.“ So super die Zusammenarbeit in der Führung gewesen sei, „müsste doch über manches Tabuthema noch mal laut nachgedacht werden.“

Als ein Tabuthema nennt er ein kreisweit gemeinsames Verfahren zur Anschaffung von Ausrüstung und Fahrzeugen. Außerdem wünscht sich Dreinerth einen gemeinsamen Internetauftritt aller Wehren im Kreis und die Nutzung der neuen Medien. Nicht zuletzt, um Mitglieder zu werben: „Wir sind alle gut ausgebildet, die Feuerwehren sind gut ausgestattet, aber uns fehlen die Leute.“ Der Erhalt der Mitgliedsstärke ist ihm ein großes Anliegen.

Gemeinsame Kinder- und Jugendarbeit

70 Jugendfeuerwehren und 44 Kinderfeuerwehren sorgen für den Nachwuchs. „Ein Problem haben wir aber in den Wehren, die keine eigene Nachwuchsarbeit machen.“ Er appelliere bei jeder Gelegenheit für den Aufbau von Kinderfeuerwehren. „Es können doch mehrere Orte gemeinsam eine Kinder- oder Jugendfeuerwehr auf die Beine stellen.“ Die Nachwuchsgewinnung will Dreinerth kreisweit vereinheitlichen, Kreisfeuerwehrführung und Stadt- und Gemeindebrandmeister sollen ein Konzept erstellen. „Wahrscheinlich müssen wir Geld in die Hand nehmen und Profis dazu holen.“ Aber „ohne zusätzliche aktive Kameraden können wir die Feuerwehren nicht mehr lange am Leben halten“. Außerdem ist Dreinerth überzeugt, dass das Gros der Bevölkerung nicht wisse, dass alle Feuerwehren im Kreis ehrenamtlich sind. „Wir verkaufen uns schlecht“, meint er. Ein Beispiel: „Mancher Bürger fragt sich, ob ein neues Feuerwehrhaus in seinem Ort für mehr als eine Million Euro wirklich sein muss.“ Ja, müsse es, denn „wir müssen laut Hilfsfrist in acht Minuten am Einsatzort sein“. Das gehe nur, wenn jede Ortswehr ohne Ausnahme bestehen bleibe, was nur gehe, wenn sie den Anforderungen genüge. „Und in vielen Orten ist die Feuerwehr ja auch der einzige Kulturträger, kümmert sich um den Maibaum, begleitet den Martinsumzug, richtet das Osterfeuer aus“. Seine Devise für die Mitgliederwerbung: Nachbarn und Kollegen aktiv ansprechen.“

Die Wahl des Kreisbrandmeisters Termin der Wahl: Die Dienstversammlung der Gemeinde- und Stadtbrandmeister aus dem Landkreis Gifhorn findet am Samstag, 29. Februar, bei Roth in Isenbüttel statt. Wahlberechtigte: Wahlberechtigt sind 111 Feuerwehrleute, und zwar die 101 Ortsbrandmeister sowie die zehn Stadt- und Gemeindebrandmeister aus dem Landkreis. Ist ein Ortsbrandmeister verhindert, darf sein Stellvertreter – sofern er durch die Politik offiziell ernannt ist – wählen. Ablauf der Wahl: Die Wahl findet schriftlich und auf Wunsch geheim statt. Wer möchte, darf mit dem Wahlzettel in die vorbereitete Wahlkabine gehen, um sein Kreuz zu machen. Auszählung: Die Wahlleitung, gestellt vom Landkreis, der die Wahl auch vorbereitet, wird die Stimmzettel öffentlich und sichtbar auszählen und das Wahlergebnis bekannt geben.

Das Kreisfeuerwehrkonzept ist Dreinerth wichtig, „um für die Zukunft gewappnet zu sein“. Er konkretisiert das am Beispiel Ausbildung – als stellvertretender Kreisausbildungsleiter arbeitet er mit an diesem Bereich – und da am Thema Absturzsicherung. „Der Papenteich hat sich die Ausrüstung gekauft für ein paar Tausend Euro.“ Jetzt sei zu klären, ob die Ausbildung nicht mit dieser Ausrüstung für alle zehn Gebietseinheiten zentral laufen kann. „Wir haben das mal durchgerechnet. Um dezentral auszubilden, bräuchten wir 80 Ausbilder. Für eine zentrale Ausbildung nur 18.“ Das sei kostensparend und führe zur gleichwertigen Ausbildung aller. Ähnlich sei das bei der Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen: „Nicht jede Gebietseinheit benötigt Aggregate und große Pumpen für Hochwasser. Das können wir kreisweit vorrätig haben und bei Bedarf nutzen.“ Noch sei nicht geklärt, ob das entsprechende Equipment zentral an der Feuerwehrtechnischen Zentrale oder dezentral bei verschiedenen Wehren stationiert wird. „Ich plädiere dafür, dass wir bestimmte Komponenten zentral an der FTZ haben, weil wir sie hier brauchen. Anderes wie die Pumpen könnte in die Fläche.“

Erfahrungen der anderen nutzen

Kommunikation ist dem Leiferder ein zentrales Anliegen, nicht nur mit der Bevölkerung, auch mit den Stadt- und Gemeindebrandmeistern. „Jeder arbeitet im Moment für sich alleine und fängt bei Fragen wie der Anschaffung von Einsatzkleidung bei Null an.“ Stattdessen könne man doch auf die Erfahrungen der Gebietseinheiten zurückgreifen, die vielleicht ein Jahr vorher Einsatzkleidung angeschafft haben.

Wird Dreinerth gewählt, setzt er darauf, gut zuhören zu können und Dinge zur Vollendung zu bringen. „Ich kann gut im Team arbeiten, aber auch auf die Einhaltung der Absprachen pochen.“ Er will dafür sorgen, dass die Feuerwehren künftig mit einer Stimme sprechen, und definiert seinen Führungsstil als demokratisch und kooperativ. „Jeder soll mitsprechen. Ich will nichts diktieren, aber wenn etwas abgesprochen ist, poche ich auf Einhaltung.“ Wird er nicht gewählt, „dann werde ich mich nicht zurückziehen“. Dann liegt es beim restlichen Team der Kreisfeuerwehrführung, „ob sie noch mit mir zusammenarbeiten können und wollen“. Wovon er ausgeht.

Steckbrief von Wolfgang Dreinerth Der Leiferder Wolfgang Dreinerth ist im Landkreis Gifhorn geboren und ging mit zehn Jahren 1973 zur Jugendfeuerwehr. 1979 wechselte er in den aktiven Dienst, war Jugendfeuerwehrwart, Gruppenführer, stellvertretender Ortsbrandmeister und Ortsbrandmeister von Leiferde. Dieses Amt übte er zwölf Jahre aus, bis er 2015 im Kreisfeuerwehrkommando stellvertretender Brandabschnittsleiter Süd wurde. Dreinerth war Gemeindeausbildungsleiter und ist stellvertretender Kreisausbildungsleiter. Er ist verheiratet, hat keine Kinder und arbeitet als Energieanlagen-Elektroniker bei Conti Teves. Nach dem einprägsamsten Einsatz gefragt, erinnert er sich an einen Unfall: „Mit der Frau, die im Auto eingeklemmt war, habe ich lange gesprochen. Zwei Tage später habe ich gehört, dass sie gestorben ist.“ Das habe ihn vier Wochen verfolgt, damals habe er sich Beistand geholt. Andersrum erinnert er sich, wie Kameraden zwei Kinder aus einem brennenden Haus retteten. „Das motiviert für die nächsten zehn Jahre.“

Von Christina Rudert