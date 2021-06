Konzertreihe: Gifhorner Orgelsommer beginnt heiter statt wolkig

Gifhorn

Dass Orgelmusik alles andere als traurig und schwer klingen kann, bekommen die Zuhörerinnen und Zuhörer am Sonntag, 4. Juli, um 17 Uhr in der St. Nicolai-Kirche zu hören. Kreiskantor Raphael Nigbur wird die Saison zum Gifhorner Orgelsommer eröffnen.

Unter dem Motto „Orgelhits mit Witz – Humor und Orgelmusik“ laden die beiden Kirchengemeinden St. Bernward und St. Nicolai zum ersten Konzert der Reihe ein. „Es werden durchaus auch normale Orgelstücke auf dem Programm stehen, ein Schwerpunkt liegt jedoch auf Musik, die auf die eine oder andere Weise zum Schmunzeln ist“, verrät Nigbur Details aus seiner Stückauswahl. „Sei es durch eine Bearbeitung eines Adventsliedes in Gedenken an den Walzerkönig Johann Strauss, in kreativ-verrückten Variationen über das Lied „Geh aus, mein Herz“ oder wenn „Der Mond ist aufgegangen“ plötzlich im Swing-Gewand des Liedes „Danke für diesen guten Morgen“ erklingt – alles sind musikalische Momente, in denen den Zuhörenden ein Lächeln ins Gesicht gespielt wird.“

Ein wichtiger Hinweis an alle Interessierten sei noch erwähnt – dass der Eintritt frei ist, der Eingang ist auf der zur Sparkasse gerichteten Kirchenseite, da die St. Nicolai-Kirche zum Markt hin eingerüstet ist. Eine Anmeldung oder Corona-Nachweise sind nach derzeitigem Stand nicht notwendig.

Von der AZ-Redaktion