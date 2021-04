Konzertierte Aktion: Polizei nimmt auch in Gifhorn Drogenhändler fest

In Gifhorn, Wilhelmshaven und im Emsland hat die Polizei bei einer konzertierten Aktion insgesamt fünf Männer geschnappt, die in großem Stil mit Drogen – Marihuana – handelten. Dafür sprach die gefundene Menge an Betäubungsmitteln und Bargeld. Und eine geladene Schusswaffe entdeckten die Beamten auch.