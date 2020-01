Tatort-Kommissar Axel Prahl verlegt seinen Einsatzort nach Gifhorn

Gifhorn

Sonntagabend ist „ Tatort“-Zeit, doch an diesem Sonntagabend fanden sich Krimi- und vor allem Musikfans in der Stadthalle Gifhorn ein. Axel Prahl, der „ Tatort“-Kommissar aus Münster, begeisterte das Publikum mit Songs seines neuen Albums „Mehr“.

Auf der Bühne des Großen Saals bewies der Schauspieler sein musikalisches Können. Gemeinsam mit den neun Musikerinnen und Musikern des Inselorchesters gab Prahl seine Kompositionen über die See und mehr zum Besten. Es dauerte nur wenige Minuten, und der kleine Mann mit dem Hut hatte alle im Boot. Gleich zu Beginn brauchte es nur einen kleinen Wink und die Gifhornerinnen und Gifhorner sangen lautstark den Refrain des Shantys „Heute versauf´ ich die Heuer“ mit. Später wurde nicht nur mitgesungen, sondern auch ordentlich mitgeklatscht.

Raue Stimme und gute Laune

Sympathisch und überaus gut gelaunt fegte der Sänger über die Bühne. Wenn Prahl nicht sang, unterhielt er seine Fans mit kurzweiligen Plaudereien. Mit seiner rauen Stimme interpretierte er seine selbst geschriebenen Texte, die der großartige Danny Dziuk wunderbar arrangiert hatte. Das Inselorchester mit Akkordeon, Bratsche, Cello, Drums, Geige, Gitarren, Keyboard, Kontrabass und Saxophon verlieh den Songs einen großen und vielseitigen Sound.

Stehende Ovationen und drei Zugaben

Prahl ist musikalisch nicht festgelegt. Mühelos bediente er verschiedene Genres. Im flotten Wechsel folgte der melancholischen Ballade „Der Kapitän“ eine schmissige Polka über die Finanzkrise „Polonaise International“. Ob Blues, Tango, Jazz, Rock oder Moritat – an diesem Abend war alles dabei. Seine Texte waren bissig. Mit spitzer Zunge stichelte er gegen die Bürokratie in dem Lied „Für ein Amt“. Medien- und Gesellschaftskritik verpackte er geschickt in den Stücken „Blablabla“ und „Erbarme dich“. Doch wussteß Prahl neben maritimen Themen auch die verschiedenen Seiten der Liebe in Worte und Noten zu kleiden. Romantisch kam so „Das ist meine Frau“ daher, eher wehmütig klang dagegen „Ritual“. Sei es der schauspielernde Sänger oder der singende Schauspieler – das Gifhorner Publikum feierte Axel Prahl mit stehenden Ovationen. Erst nach der dritten Zugabe durften Sänger und Orchester von der Bühne.

Von Elga Eberhardt