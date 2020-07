Gifhorn

Das aufgrund der Corona-Krise abgesagte Konzert des Münchner Ensembles Passo Avanti, veranstaltet vom Kulturverein Gifhorn, wird am Samstag, 5. September, als Open-Air-Konzert um 16 Uhr im Schlosshof nachgeholt. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Gäste werden trotzdem gebeten, sich bis Montag, 24. August, schriftlich beim Kulturverein zu melden, ob sie daran teilnehmen möchten. Ab dem 25. August sind Karten für das Open-Air-Konzert auch im Freiverkauf erhältlich.

Das Ensemble bestehend aus Julia Bassler (Violine), Alexander von Hagke (Klarinetten/Flöten/Moderation), Vlado Grizelj (Gitarre) und Eugen Bazijan (Cello) haucht Klassikern mit unbändiger Spielfreude und einer großen Meisterhaftigkeit neues Leben ein – Klassiker, die zu ihrer Zeit unerhört modern waren. Passo Avanti ist italienisch und bedeutet „der Schritt vorwärts“.

Anzeige

Die Experimentierfreude der alten Meister klingt an

Die sogenannten alten Meister, Komponisten wie Bach, Brahms und Verdi, waren allesamt musikalische Wegbereiter und Neuerer, experimentierfreudig und offen für Neues. Welche Musik sie wohl heute machen würden? Passo Avanti verschafft einen Hauch Ahnung davon. Das Quartett übersetzt bekannte Werke in eine moderne Klangsprache und formt sie neu, ohne dabei ihren ursprünglichen Geist zu verfälschen. Durch ihre Eigenarrangements werden die Stücke wieder so aufregend, wie sie es zu ihrer Entstehungszeit waren. Dabei behalten sie ihre grundlegende Natürlichkeit bei und wirken nie gekünstelt oder gezwungen. Wenn das Quartett spielt, entsteht ein reger Dialog zwischen den einzelnen Stimmen, der wunderbare neue Nuancen aus den Originalen zum Vorschein bringt. Die alten musikalischen Werke erstrahlen in neuem Glanz.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wetterfeste Kleidung ist angesagt

Information für das Publikum: Es sollte an wetterbeständige Kleidung und an Mund- und Nasenbedeckung gedacht werden. Sobald die Plätze eingenommen wurden, kann der Mundschutz abgenommen werden. Karten gibt es unter info@kulturverein-gifhorn.de oder telefonisch unter (0 53 71) 81 37 04.

Von Michelle Paschilke