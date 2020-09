Gifhorn

Wer sagt eigentlich, dass E-Musik – für „ernste Musik“ – und U-Musik – für „Unterhaltungsmusik“ – strikt voneinander zu trennen sind? Das Quartett Passo Avanti, mit dem der Kulturverein Gifhorn am Samstag endlich in die Konzertsaison starten konnte, hob jedenfalls im Schlosshof diese Unterscheidung auf. Wolfgang Amadeus Mozart mit jazzigem Einschlag, Edvard Grieg mit Tango-Anklängen: Die vier Musiker hatten zahlreiche Überraschungen in petto.

Zur Galerie Klassik und Jazz passen wunderbar zusammen – das führte das Quartett Passo Avanti bei seinem Konzert im Gifhorner Schlosshof vor und sorgte für etliche musikalische Überraschungen.

„Es geht wieder los mit unserem Programm!“, begrüßte Kulturvereinsvorsitzende Britta Scheller freudestrahlend das Publikum, und das reagierte mit Applaus. „Danke, dass Sie sich auf unser Experiment einlassen.“ Corona-Auflagen gehörten ebenso zum Experiment wie das Open-Air-Konzert. Auch wenn es zu Beginn ein paar Tropfen Regen gab: Die Zuhörer waren wetterfest gekleidet. Als Dankeschön für ihr Kommen bekamen sie vom Kulturverein am Ausgang noch eine Gerbera mit nach Hause.

Dem Quartett geht es bei aller Genialität der Solisten um das gemeinsame Spiel

Der Name ist Programm: Passo Avanti ist italienisch und heißt übersetzt so viel wie Fortschritt oder Durchbruch. Indem die vier Musiker Grenzen kreativ aufheben, schaffen sie aus Altem Neues. Jeder von ihnen ist ein Genie mit seinem Instrument: Julia Bassler (Violine), Lucas Campara Diniz (Gitarren), Jaka Stadler (Cello, kurzfristig eingesprungen für den verletzten Eugen Bazijan) sowie Alexander von Hagke, im Programmheft als „Komponist und kreativer Kopf von Passo Avanti“ angekündigt, der „diverses Holzgebläse“ bedient, wie er sich selber vorstellt. Jeder von ihnen bekommt die Gelegenheit, seine Genialität zu präsentieren. Aber niemand drängt sich in den Vordergrund, immer bleibt dem Quartett das gemeinsame Spiel ein gemeinsames Ziel.

Das Publikum wird als Chor zu Mozarts „Drei Knäbchen, jung, schön, hold“ aus der Zauberflöte eingesetzt

Einige Stücke aus dem Programm würden heutzutage als Chart-Stürmer durchgehen. Oder als Evergreen. „Ein feste Burg“ nach dem Text von Martin Luther, vertont von Johann Sebastian Bach ebenso wie von Max Reger – „an diesem Stück hat sich jeder Komponist mal versucht“, so von Hagke –, sorgt für einen zurückhaltenden Einstieg ins Konzert. Aber schon da ist klar, wie wichtig dem Quartett die Rhythmik ist. Morgenstimmung und In der Halle des Bergkönigs aus der Peer Gynt-Suite von Edvard Grieg geben den Musikern die Gelegenheit, miteinander Zwiegespräche zu führen, die Stimmführung mal dem einen, mal dem anderen zu überlassen. Und wer hätte gedacht, dass die Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss dem Jüngeren – Passo Avanti bietet sie als Zugabe dar – mal mit der E-Gitarre gespielt würde? Bei Wolfgang Amadeus Mozarts Drei Knäbchen, jung, schön, hold und weise aus der Zauberflöte lädt von Hagke das Publikum zum zweistimmigen Mitsingen ein.

Die Bassklarinette zeichnet die Sanftheit, Ruhe und Gelassenheit Südschwedens nach

Zwei Werke stammen aus der Feder von Hagkes: Der Reigen der Elfen, ein sehr tänzerisches Stück, „das seinen Namen trägt, weil es im Elf-Achtel-Takt geschrieben ist“, und Summer in Skane – Skane ist eine südschwedische Landschaft, von Hagke verarbeitet in dem Stück die Sanftheit, Ruhe und Gelassenheit der Region. „Und bevor wieder in der Zeitung steht, dass ich dafür ein Saxophon zur Hand genommen hätte: Nein, es ist eine Bassklarinette.“ Fürs Allegretto Mozarts aus der Sonate Nr. 11 nimmt er später noch eine Quer- und eine Piccoloflöte zur Hand.

Von Christina Rudert