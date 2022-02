Gifhorn

Mit dem Duo Maruan Skas und Christian Elin hatte der Kulturverein Gifhorn am Freitagabend zwei Musiker eingeladen, die nicht nur überaus virtuos, sondern auch mit einer gehörigen Portion frischem Wind ihr Konzert bestritten.

Beide Musiker sind ebenso im klassischen wie auch im Genre des Jazz zuhause und sind das Wagnis eingegangen, ohne Bass und Schlagzeug, den traditionellen Elementen des Jazz, mit ihren Kompositionen etwas Neues zu schaffen. Maruan Sakas am Flügel und Christian Elin am Saxophon und der Bass-Klarinette ergänzen sich auf eine höchst eindrückliche und musikalisch ansprechende Weise. Die Kompositionen, so erläutern die beiden Musiker während des Konzertes, spiegeln die eigenen Erlebnisse und Eindrücke wieder. „Dancing with Dolphins“ an der Amalfi-Küste erzählt von spielenden Delfinen im plätschernden Wasser. Die Stücke „Maurisch“ wie auch „Istanbul“ geben einen Eindruck in die Mikrotonalität der arabischen Musik, die auf dem temperierten Klavier kaum darstellbar ist, aber umso nachdrücklicher mit der Bass-Klarinette. Minimale Variationen der Töne entführen die Zuhörer in die orientalische Welt und erschaffen so sehr eindrückliche Klangbilder.

Selten spiele er ein so tolles Klavier bei seinen Konzerten, schwärmt Sakas über den Steinway-Flügel des Rittersaals. Sein feinfühlig perlendes, stimmungsvolles Spiel zog die Zuhörer immer wieder in seinen Bann und nahm sie mit in die unterschiedlichen Klangwelten der „Mittsommernacht“ ebenso wie auf die schöne Insel Belle Île, die Meeresküsten oder die orientalischen Märkte.

Seit 2017 treten die beiden Musiker als Duo auf und ergänzen sich in ihrem sensibel aufeinander abgestimmten Spiel wie auch ihren Kompositionen zu einer sehr beeindruckenden Form des Kammer-Jazz. Der anhaltende Applaus des Publikums gab dem gelungenen Konzert dann auch die entsprechende Anerkennung und Begeisterung.

Von Stephanie Dorer