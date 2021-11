Gifhorn

Freunde französischer Akkordeonmusik kamen am Samstagabend im Kultbahnhof voll auf ihre Kosten. Mit ihrem Akkordeon gab die französische Sängerin, Akkordeonistin und Komponistin Lydie Auvray ein schwungvolles Solo-Konzert vor rund 70 Besuchern.

Die Grande Dame des Akkordeons blickt auf mittlerweile 44-jährige Bühnenerfahrung zurück, in dieser Zeit veröffentlichte sie 24 Alben. Bereits als achtjährige begann sie in ihrer Heimat, der Normandie, das französische Knopf-Akkordeon zu spielen. Nach dem Abitur zog sie nach Deutschland und begann hier ihre steile Karriere.

Lydie Auvray hat die Pandemie-Zeit genutzt

Bei dem Konzert im Kultbahnhof merkte man der 65-Jährigen die Freude an ihrer Musik und dem Auftritt an. „Es ist so schön, dass Sie alle da sind“, begrüßte sie ihr Publikum herzlich. „Aufzutreten tut so gut nach einer so langen Zeit.“ Während der Zeit der Pandemie war die Musikerin nicht untätig, wie sie betonte. Sie komponierte, schrieb ein Buch und nahm eine neue CD auf. Diese trägt den Titel „Air de Décembre“, was auf Deutsch sowohl „Ein Hauch von Dezember“ als auch „Eine Dezember-Musik“ bedeutet. „Einige Stücken auf dieser CD haben ein richtig kuscheliges Wintertag-im-Bett-Gefühl“, erklärte Auvray. „Da gibt es Bilder in meinem Kopf wie Paris im Januar, kalt, aber sonnig. Und in einem Hinterhof spielt ein Akkordeon. Das Album entstand komplett im Pandemie-Winter.“

Konzert im Kultbahnhof: Die französische Akkordeonistin Lydie Auvray trat vor rund 70 Besuchern auf. Quelle: Maren Kiesbye

Die Finger Auvrays rasten mit unvorstellbarer Geschwindigkeit über die Tasten ihres Instrumentes, beherrschten es perfekt. „Was ich am Akkordeon immer sehr mochte, ist, dass man mit rechts die Melodie des Liedes spielt und sich mit links dabei selbst begleitet“, so Auvray. Sie erzählte, wie sie als Kind zum Akkordeon gekommen sei: „Mein Vater war ein sehr musikalischer Mensch, hat den ganzen Tag immer gepfiffen. Leider hatte er selbst nie die Gelegenheit, ein Instrument zu erlernen, da er bereits mit elf Jahren arbeiten musste. Mir aber wollte er unbedingt eine musikalische Ausbildung ermöglichen.“ Auvray spielte das Stück „Pour toi“ („Für dich“), das sie einst für ihren Vater schrieb, eines der wenigen Stücke des Abends mit Text und Gesang.

Sympathisch und publikumsnah erzählte die Akkordeonistin ihrem Publikum vor und nach jedem ihrer Stücke Anekdoten zu dem jeweiligen Lied, dem Album, ihrem Leben. Jedes mal, wenn ein Zug am Fenster des Kultbahnhofs vorbeifuhr, amüsierte die Grande Dame sich sehr darüber.

Konzert im Kultbahnhof: Gemeinsam mit Heinrich Doc Wolf spielte Lydie Auvray dessen Titel „L´Accordeon“. Quelle: Maren Kiesbye

Gemeinsamer Auftritt mit Heinrich Doc Wolf

Ihr Konzert war eine bunte Mischung aus älteren und neueren Stücken, bis auf drei jedoch alle aus ihrer eigenen Feder. Eines dieser drei Stücke wurde beim Konzert im Überraschungsduett vorgetragen – mit dem Gifhorner Urgestein Heinrich Doc Wolf. Dieser hatte das Stück „L´Accordeon“ vor über 30 Jahren komponiert, und als er 2017 Lydie Auvray bei einem Konzert in der Wolfsburger Autostadt kennen lernte, verabredeten sie, dass sie es irgendwann gemeinsam aufnehmen würden. Das geschah vor etwa drei Wochen in einem Tonstudio in Hannover. Die beiden Musiker beschlossen, das Stück bei ihrem Konzert in Gifhorn auch vor Publikum einmal live zusammen vorzutragen. Auvray spielte das Akkordeon und Doc Wolf sang den französischen Text mit seiner markanten tiefen Bass-Stimme. „Ich komme mir ganz klein vor neben deiner großen Kunst“, begrüßte der Neudorf-Platendorfer die französische Musikerin und erklärte: „Das ist für mich ein ganz großer Augenblick, darauf habe ich 30 Jahre lang gewartet.“

Von Maren Kiesbye