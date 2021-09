Konzert, Kabarett und mehr: Das ist diese Woche im Landkreis Gifhorn los

Landkreis Gifhorn

Ob Konzert, Kommunalpolitik oder Kabarett, es gibt wieder zahlreiche spannenden Termine in der neuen Woche bis hin zum Tag der Deutschen Einheit am nächsten Sonntag. Was im Landkreis Gifhorn los ist:

Montag, 27. September

Sitzung des Gifhorner Stadtrats um 16 Uhr im DGH Gamsen – Zuhörer müssen unter Tel. (05371) 88 112 eine Eintrittskarte reservieren. Ein Thema ist der Kauf des Mühlenmuseums.

Dienstag, 28. September

Benefizkonzert des Bundespolizei-Orchesters um 19 Uhr in der Stadthalle Gifhorn zugunsten des Kinderfonds Kleine Kinder – immer satt!

Kabarett mit Stephan Bauer in der Veranstaltungsreihe „Heiße Kartoffeln“ um 19.30 Uhr in Groß Oesingen, Gasthaus Zur Linde.

Mittwoch, 29. September

Kabarett mit Arnulf Rating in der Veranstaltungsreihe „Heiße Kartoffeln“ um 19.30 Uhr in Groß Schwülper, Okerhalle.

Freitag, 1. Oktober

Der Kulturring Leiferde lädt im Rahmen von LesArt zur Lesung von Anett Schlicht um 19 Uhr ins Foyer des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Leiferde ein.

Samstag, 2. Oktober

Zum Sinfoniekonzert zum Tag der Deutschen Einheit lädt der Kulturverein ein. Es spielt das Bläser-Oktett des Staatsorchesters Braunschweig, Solistinnen und Solisten des Opernensembles des Staatstheaters Braunschweig treten auf. Beginn um 20 Uhr in der Stadthalle.

Sonntag, 3. Oktober

Erster Dorfflohmarkt in Dannenbüttel von 10 bis 15 Uhr.

Dorfflohmarkt in Ehra von 10 bis 15 Uhr.

Einheitsfeier im Grenzmuseum Böckwitz ab 10 Uhr.

Orgelentdeckertage: Um 17 Uhr spielt Jürgen Kursawa in der Nicolai-Kirche in Gifhorn.

Von der AZ-Redaktion