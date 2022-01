Gifhorn

Mehr Verstöße als im ersten Corona-Jahr, aber deutlich weniger als 2019: Das ist die Bilanz des Landkreises Gifhorn für seine Blitzer. Auf neue feste Standorte müssen sich Verkehrsteilnehmer in absehbarer Zeit wohl nicht gefasst machen. Allerdings ist eine jahrelang deaktivierte Anlage zurück im Einsatz.

Jahrelang war der Blitzer an der Gifhorner B 4-Westumfahrung in Höhe Heidland Spitzenreiter bei den Auslösungen. Vor allem Lastwagenfahrern war lange nicht bewusst, dass sie trotz vierspuriger Strecke mit Betonwand in der Mitte nicht 80, sondern nur 60 Stundenkilometer fahren dürfen. Seit 2015 hatte der „Starenkasten“ allerdings keine Gelegenheit, seinen Spitzenplatz zu behaupten. Er war bis vor kurzem deaktiviert.

Nicht nur Tempo-Messung: Der längste Rotlicht-Verstoß an der Christinenstift-Kreuzung betrug 64,5 Sekunden. Quelle: Lea Behrens Archiv

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung 2015 sei jene durchgehende Beton-Mittelschutzwand errichtet worden, so Landkreissprecher Jan-Niklas Schildwächter. Deshalb sei kein sicherer Zugang zum Blitzer gewährleistet gewesen. „Dieser Zugang konnte nun ermöglicht und die Anlage entsprechend wieder in Betrieb genommen werden.“ Allerdings war noch ein weiteres Problem zu lösen: Risse in der Induktionsschleife. Dass diese nun behoben sind, ist an der neuen Asphaltschicht kurz vor dem Blitzer zu erkennen.

Der Heidland-Blitzer ist eine von 25 stationären Anlagen mit insgesamt 37 Messstellen des Landkreises – einige Anlagen können in beide Fahrtrichtungen messen. 36 156 Mal haben sie im abgelaufenen Jahr ausgelöst, im ersten Corona-Jahr 2020 waren es 34 201 Blitze. 2019 lag die Anzahl bei 46 446. Am häufigsten lösten die Blitzer in Mahrenholz und Wichelnförth, alle an der B 4, aus. Die Einnahmen betrugen 2021 insgesamt 1,53 Millionen Euro – deutlich mehr als die 1,36 Millionen Euro in 2020 und fast so viel wie die 1,55 Millionen Euro in 2019, obwohl es damals deutlich mehr Verstöße gab.

Das ist die Bilanz der neuen Christinenstift-Blitzersäulen

Allein die neuesten Anlagen, die kombinierten Rotlicht- und Tempo-Blitzersäulen an der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn (B 188), haben seit ihrer Inbetriebnahme im März 2021 insgesamt 4 451 Verstöße dokumentiert: 3 725 Geschwindigkeitsverstöße, 670 Rotlichtverstöße und 56 kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße. Schildwächter: „Der auffälligste Rotlichtverstoß lag bei 64,5 Sekunden in Fahrtrichtung Hannover. Der Fahrer erhielt ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Monat Fahrverbot.“

Sind weitere Blitzer-Standorte im Kreis Gifhorn geplant?

Zumindest das Ende eines Standorts ist abzusehen: Wenn in wenigen Jahren der Kreisel an der Krümme fertig gebaut ist, wird die Blitzersäule dort an der B 4 bei Wesendorf unnötig. Weitere feste Standorte plant der Landkreis aktuell nicht. Schildwächter: „Die Polizei überwacht regelmäßig wechselnde Gefahrenschwerpunkte. An stark befahrenen Kreuzungen gibt es vereinzelt Rotlichtüberwachungen durch die Polizei.“

Von Dirk Reitmeister