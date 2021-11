Gifhorn

Beamte der Polizei Gifhorn und der Bereitschaftspolizei Braunschweig haben am Dienstagvormittag die Geschwindigkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer auf der B 4 und der Limbergstraße kontrolliert.

Kontrollort auf der B 4 war das nördliche Ende des zweispurigen Bereichs, dort gilt ein Überholverbot und die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. In der etwa dreistündigen Kontrolle wurden laut Mitteilung der Polizei 27 Geschwindigkeitsverstöße und vier Verstöße gegen das Überholverbot festgestellt. Eine 22-Jährige fuhr dabei mit 115 km/h in diesem Bereich. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Mercedesfahrer vor Schule zu schnell

Bei der Realschule an der Limbergstraße wurde die Geschwindigkeit durch einen Radarwagen gemessen. Die eineinhalbstündige Messung ergab, dass mehr als jedes zehnte Auto zu schnell fuhr, erlaubt sind dort höchstens 30 km/h. Ein Mercedesfahrer wurde mit 54 km/h gemessen, diese Messung erfolgte laut Polizei, als auf der anderen Seite gerade ein Schulbus hielt. Auf den Gifhorner kommen ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt zu.

Im Rahmen der Kontrollen wurde zudem ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt.

Von der AZ-Redaktion