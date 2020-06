An vielen Stellen im Landkreis Gifhorn kommen sich immer mal wieder Rad- und Autofahrer in die Quere. Wie wichtig Abstand halten und Rücksichtnahme ist, kontrollierte am Samstag eine Radstreife der Gifhorner Polizei – mit erstaunlichem Ergebnis.

Radfahrer-Kontrolle in Gifhorn: So erstaunlich ist das Ergebnis

