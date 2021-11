Gifhorn

In seiner ersten Sitzung hat der neu gewählte Gifhorner Stadtrat zahlreiche Personalentscheidungen zu treffen. An vorderster Stelle geht es um die Wahl des oder der Ratsvorsitzenden und um die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter von Bürgermeister Matthias Nerlich. Die Sitzung beginnt am Montag, 8. November, um 16 Uhr in der Stadthalle Gifhorn.

„Die konstituierende Sitzung ist grundsätzlich sehr spannend, weil es die erste Ratssitzung in der neuen Wahlperiode ist, in der die neu gewählten Ratsmitglieder erstmals zusammenkommen und als demokratische Vertretung handlungsfähig werden“, erläutert Stadtsprecherin Annette Siemer. Der neue Rat verfügt über 41 stimmberechtigte Mitglieder. CDU und SPD haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen und verfügen mit 23 Sitzen über die absolute Mehrheit im Gremium. Weitere Gruppen bilden ULG und FDP (zusammen 4 Sitze) sowie Grüne und Die Fraktion (zusammen 8 Sitze). Außerdem gehören dem Rat ÖDP (1 Sitz) und AfD (4 Sitze) an. 41. Mitglied ist Bürgermeister Matthias Nerlich.

Der Stadtrat bekommt einen neuen Vorsitzenden

Bis zur Wahl des oder der neuen Ratsvorsitzenden wird die Sitzung vom ältesten und dazu bereiten Ratsmitglied geleitet. Ältestes Mitglied in der neuen Wahlperiode ist Gerda Grete (SPD, Jahrgang 1948). In der vergangenen Wahlperiode hatte Willy Knerr (CDU) das Amt des Ratsvorsitzenden inne. Er gehört dem neuen Stadtrat nicht mehr an, so dass das Gremium auf jeden Fall einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende bekommen wird. Bestimmt werden laut Stadtsprecherin Siemer zudem die Stellvertretungen des oder der Ratsvorsitzenden.

Gewählt werden auch die ehrenamtlichen Stellvertreter von Bürgermeister Matthias Nerlich. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, den Bürgermeister bei repräsentativen Terminen zu vertreten, wenn dieser verhindert ist. Bislang war Thomas Reuter (CDU) erster stellvertretender Bürgermeister. Zweite stellvertretende Bürgermeistern war Nicole Wockenfuß (Grüne).

Die Bildung von Ausschüssen steht auf der Tagesordnung

Darüber hinaus gibt sich der Rat in der konstituierenden Sitzung eine Geschäftsordnung und behandelt weitere organisatorische Angelegenheiten wie beispielsweise die Bildung und Besetzung der Fachausschüsse. Die Stadtverwaltung schlägt folgende Ausschüsse vor: Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen; Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt und Verkehr; Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften; Jugend, Kultur und Soziales; Schulen, Kindertagesstätten und Sport; Feuerwehren und öffentliche Ordnung; Betriebsausschuss. Zudem werden die Vertreter für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte, Beiräte und Verbände bestimmt.

Von Christian Albroscheit