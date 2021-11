Westerbeck

Der neu gewählte Gifhorner Kreistag hat die Weichen für die kommenden fünf Jahre gestellt. In der knapp dreieinhalb Stunden dauernden konstituierenden Sitzung in der IGS Sassenburg standen zahlreiche Personalien im Mittelpunkt.

Zum neuen Kreistagsvorsitzenden wählte das Gremium einstimmig Ottmar Bartels (SPD). Seine Stellvertreter sind Horst Schiesgeries (CDU) und Rüdiger Wockenfuß (Grüne). „Wenn wir die Regeln befolgen und respektvoll miteinander umgehen, werden wir die Wahlperiode rocken. Ich wünsche mir immer eine angemessene Wortwahl“, sagte Bartels nach seiner Wahl.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die SPD-Abgeordnete Gerda Grete als ältestes dazu bereites Kreistagsmitglied die Sitzung geleitet. Der eigentlich älteste Abgeordnete Hartmut Viering hatte auf die Leitung verzichtet. Gerda Grete nahm dem neuen Landrat Tobias Heilmann den Eid ab. Heilmann wünschte sich eine gute Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik. Man könne um Argumente und Wege kämpfen. „Aber wir sollten immer für die Bürgerinnen und Bürger an einem Strang ziehen“, so Heilmann.

Kreistag wählt zwei stellvertretende Landräte

Zu ehrenamtlichen Stellvertretern des Landrates wählte der Kreistag Thomas Reuter (CDU) und Inge Elvers (SPD). Ausschussvorsitzende sind Andreas Kuers (CDU, Haushalt und Controlling), Dirk Wegmeyer (CDU, Feuerschutz und Rettungswesen), Ottmar Bartels (SPD, Verkehr, ÖPNV und Straßenbau), Andreas Rösler (CDU, Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung), Friedrich Lührs (FDP, Umwelt, Bau, Energie und Regionalplanung), Anna Neuendorf (SPD, Soziales, Gesundheit und Integration), Pesi Daver (Grüne, Schule und Sport) und Jenny Reissig (SPD, Jugendhilfe).

Konstituierende Sitzung des Gifhorner Kreistags: Die Funktionsträger Ottmar Bartels (v.l.), Thomas Reuter, Horst Schiesgeries, Rüdiger Wockenfuß, Inge Elvers und Tobias Heilmann. Quelle: Christian Albroscheit

Gescheitert ist die AfD mit zwei Dringlichkeitsanträgen zur Abschaffung der 3G-Regel auf Weihnachtsmärkten. Man wolle die Weihnachtsmärkte auf den Dörfern retten und die „Spaltung der Gesellschaft“ beenden, so Fraktionsvorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes. Die Anträge zum Aussetzen der 3G-Regel und zum Verfassen einer Resolution an das Land Niedersachsen wurden abgelehnt. Passend dazu berichtete Kreisrat Rolf Amelsberg im Anschluss von einer „angespannten bis ernsten“ Coronalage im Landkreis. Die steigende Zahl der positiven Fälle bereite sowohl im Gesundheitsamt als auch im Krankenhaus „große Sorgen“. Die Pandemie „wird uns den Winter über weiter beschäftigen“, so Amelsberg.

Hohe Neuverschuldung im Haushalt für 2022

Landrat Tobias Heilmann stellte für das Jahr 2022 einen Haushalt vor, der weiter durch coronabedingte Mindereinnahmen und die Abschaffung der Kita-Beiträge geprägt sei. „Die Situation bleibt auf allen Ebenen schwierig“, so Heilmann. Trotzdem halte der Kreis an dem im vergangenen Jahr beschlossenen Entlastungspaket für die Kommunen fest. Der Landkreis kalkuliert für 2022 mit einer Netto-Neuverschuldung von gut 30 Millionen Euro. Die Kreisumlage soll 87 Millionen Euro betragen.

Geplant sind unter anderem folgende Investitionen: 22,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau, 1,8 Millionen Euro für die Ausstattung von Schulen, 6,9 Millionen Euro für Baumaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden, 7,7 Millionen Euro für den Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen und 3,9 Millionen Euro für den Wertstoffhof in Ausbüttel und die Entsorgungsanlage in Wesendorf. Beschlossen werden soll der Haushalt in der nächsten Sitzung des Kreistages am 15. Dezember.

Von Christian Albroscheit