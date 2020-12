Gifhorn

Die Konditorei und Bäckerei Pöthig in Gifhorn gehört zu den 500 besten Bäckern in Deutschland. Und das bereits zum dritten Mal. Die Freude darüber ist groß in dem Familienbetrieb mit langer Tradition.

Vergeben wird die Auszeichnung von der Feinschmecker-Redaktion im Jahreszeiten-Verlag. Bewerben kann man sich laut Sarah Seth, der Tochter von Geschäftsführerin Christel Böddeker, nicht. Für die Bewertung würde anonym eingekauft, anschließend erhalten die Unternehmen – wenn das Einkaufsergebnis gut war – einen Fragebogen. Füllen sie ihn aus, kommen sie in die Wertung. „Ich weiß bis heute nicht, welche Produkte eingekauft worden sind“, sagt Sarah Seth.

„Das sagt uns: Für die Zukunft so weitermachen“

Die Tochter und Nachfolgerin der jetzigen Geschäftsführerin – das Unternehmen würde dann bereits in vierter Generation von einem Familienmitglied geführt – empfindet die Auszeichnung als Ehre, als Beweis dafür, nicht alles falsch gemacht zu haben. „Das sagt uns: Für die Zukunft so weitermachen. Auf gute Ware, nachhaltige Prozesse setzen.“ Immer mit dem Anspruch, das Handwerk zu leben und nicht nur einen Acht-Stunden-Job zu machen. Und kreativ zu sein, immer wieder neue Produkte zu schaffen – so wie aktuell das Cranberry-Nuss-Baguette. Dabei helfe der gute Kundenkontakt. Die Backstube liegt gleich hinter dem Verkaufstresen und nicht wie bei großen Ketten oft außerhalb auf der grünen Wiese. „Da können wir Dinge sofort abklären. Und wir können sehr individuell reagieren. Wir machen für eine Einzelkundin zum Beispiel auch Börek-Schnecken ohne Sesam. Oder auch auf Bestellung vegane Milchbrötchen mit Reismilch“, sagt Sarah Seth.

Aber natürlich gebe es auch das klassische Programm – darunter viele Produkte mit Dinkel. „Damit schaffen wir Verlässlichkeit für unsere Kunden“, ergänzt Christel Böddeker.

Inklusive Angestellte arbeiten aktuell knapp zehn Personen in dem Familienbetrieb

Lange Familientradition: Seit 1930 gibt es die Konditorei und Bäckerei Pöthig in Gifhorn. Gegründet wurde der Betrieb von Erich Pöthig, dem Großvater der heutigen Geschäftsführerin Christel Böddeker. Der Konditormeister siedelte den Betrieb damals im Steinweg an – dort, wo heute das Schlosscafé zu finden ist. 1947 dann zog die Firma an den heutigen Sitz in der Braunschweiger Straße um. 2002 schließlich übernahm Christel Böddeker, die schon vorher mitgearbeitet hatte, von ihrem Vater das Unternehmen – dabei ist sie studierte Germanistin. Ihre Tochter Sarah half bereits 1994 als Schülerin aus. Dann studierte sie Philosophie und Kunstwissenschaften – bevor sie vor rund zehn Jahren fest in den Familienbetrieb wechselte. Sohn Erik Seth ist Konditorgeselle, der Meistertitel ist in Planung. Inklusive Angestellte arbeiten aktuell knapp zehn Personen in dem Familienbetrieb.

„Die 500 besten Bäcker in Deutschland“ sind als Buchbeilage zur Zeitschrift Feinschmecker im Zeitschriftenhandel erhältlich.

Von Thorsten Behrens