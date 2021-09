Landkreis Gifhorn

Sechs Kandidaten wollen bei der Kommunalwahl Landrat des Landkreises Gifhorn werden. Am Sonntag, 12. September, haben 143 134 Bürgerinnen und Bürger die Wahl. Wahlberechtigt ist, wer mindestens 16 Jahre alt ist. Wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, wird es spannend. Wir stellen an dieser Stelle die Kandidaten noch einmal kurz in alphabetischer Reihenfolge vor.

Dr. Arne Duncker (Grüne)

Der 57-Jährige aus Meine ist seit 2009 Parteimitglied der Grünen. Er will den Landkreis Gifhorn zu einer Modellregion für neue Mobilität entwickeln und Baugenehmigungsverfahren beschleunigen.

Dr. Andreas Ebel (CDU)

Der 50-Jährige ist seit 2014 Gifhorner Landrat. Bei einer Wiederwahl will er unter anderem den kommunalen Wohnungsbau fördern, die Schulen ans schnelle Internet anschließen und den ÖPNV ausbauen.

Dr. Detlef Eichner (parteilos)

Der parteilose Dr. Detlef Eichner (55) ist derzeit Leiter der Gifhorner Freiherr-vom-Stein-Schule. Als Landrat will er bezahlbaren Wohnraum und Beteiligungsformate für Jugendliche schaffen.

Tobias Heilmann (SPD)

Der 45-jährige SPD-Kandidat aus Ummern will eine kreiseigene Wohnungsbaugenossenschaft gründen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den ÖPNV stärken und die Digitalisierung beschleunigen.

Robert Preuß (AfD)

Der AfD-Kandidat ist 35 Jahr alt, will die Verwaltung digitalisieren und dafür sorgen, dass ältere Menschen so lange wie möglich an ihrem Wohnort bleiben können.

Metin Ucar (parteilos)

Neben sozialem Wohnungsbau und dem Ausbau der Digitalisierung sind dem 53-Jährigen das Mühlenmuseum und der Tankumsee als touristische Highlights wichtig.

