Landkreis Gifhorn

Mehr als 140 000 Menschen waren bei der Kommunalwahl im Kreis Gifhorn zur Wahl aufgefordert. Ein neuer Landrat, Samtgemeindebürgermeister, Kreistag und Samtgemeinderäte – wir geben einen Überblick über die Ergebnisse.

Bei der Wahl zum Landrat kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU) und Tobias Heilmann von der SPD. Die übrigen Kandidaten Dr. Arne Duncker (Grüne), Dr. Detlef Eichner (parteilos), Robert Preuß (AfD) und Metin Ucar landeten abgeschlagen auf den Plätzen. Am 26. September kommt es zur Stichwahl.

Das Ergebnis der Landratswahl Quelle: Votemanager

So setzen sich Kreistag und Gifhorner Stadtrat zusammen

Der neue Kreistag besteht aus neun Parteien und Gruppen. Wie sie in Zukunft zusammenarbeiten wollen, ist derzeit noch völlig unklar. Die Sitzverteilung im Überblick.

Die Sitzverteilung im neuen Kreistag. Quelle: Votemanager

Auch im Gifhorner Stadtrat sind nun neun Parteien und Gruppierungen vertreten – so bunt ging es dort noch nie zu. Auch hier ist die Frage: Wer arbeitet in Zukunft mit wem zusammen?

Die Sitzverteilung im neuen Gifhorner Stadtrat. Quelle: Votemanager

Stichwahl in der Samtgemeinde Isenbüttel

In der Samtgemeinde Isenbüttel kommt es zur Stichwahl um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters. Jannis Gaus (SPD) trifft am 26. September auf Horst Buhmann. Das Ergebnis im Überblick.

Das Ergebnis der Samtgemeindebürgermeisterwahl in Isenbüttel Quelle: Votemanager

Im Isenbütteler Samtgemeinderat sind sieben Parteien und Gruppierungen vertreten. Stärkste Kraft ist die SPD mit zwölf Sitzen.

Samtgemeinderat Isenbüttel, Kommunalwahl 2021, Sitzverteilung Quelle: votemanager

Sassenburg: BIG und CDU stärkste Kraft

In der Gemeinde Sassenburg kommt es im Rennen um das Amt des Gemeindebürgermeisters zur Stichwahl zwischen Jochen Koslowski und Andreas Kautzsch.

Das Ergebnis der Wahl zu Sassenburger Gemeindebürgermeister. Quelle: Votemanager

Der Sassenburger Gemeinderat setzt sich zukünftig aus sechs Parteien und Gruppierungen zusammen. Stärkste Kraft sind BIG und CDU mit jeweils sieben Sitzen.

Die Sitzverteilung im neuen Sassenburger Gemeinderat. Quelle: Votemanager

Meinersen: Wer wird Samtgemeindebürgermeisterin?

In der Samtgemeinde Meinersen kommt es bei der Wahl zur neuen Samtgemeindebürgermeisterin zur Stichwahl zwischen Karin Single (CDU) und Stephanie Fahlbusch-Graber.

Das Ergebnis der Samtgemeindebürgermeisterwahl in Meinesen. Quelle: Votemanager

Der Samtgemeinderat setzt sich aus sechs Parteien und Gruppierungen zusammen. Stärkste Kraft ist die CDU mit 13 Sitzen.

Die Sitzverteilung im Meinerser Samtgemeinderat. Quelle: Votemanager

Bürgermeister-Entscheidung in Wesendorf ist gefallen

In der Samtgemeinde Wesendorf wird es für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters keine Stichwahl gegen. Der parteilose Rolf-Dieter Schulze setzte sich gegen Amtsinhaber René Weber durch.

Das Ergebnis der Samtgemeindebürgermeisterwahl in Wesendorf. Quelle: Votemanager

Der Wesendorfer Samtgemeinderat setzt sich aus acht Parteien und Gruppierungen zusammen. Stärkste Kraft ist die CDU.

Die Sitzverteilung im Wesendorfer Samtgemeinderat. Quelle: Votemanager

Papenteich: Ines Kielhorn gewinnt die Wahl

In der Samtgemeinde Papenteich gab es zwei Bewerber um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters. Amtsinhaberin Ines Kielhorn setzte sich deutlich gegen Herausforderer Randolf Moss durch.

ppt, Kommunalwahl 2021, Papenteich, Wahl Samtgemeindebürgermeister ppt, Kommunalwahl 2021, Papenteich, Wahl Samtgemeindebürgermeister Quelle: votemanager

Der Samtgemeinderat setzt sich aus sechs Parteien und Gruppierungen zusammen. Stärkste Kraft ist die SPD mit zwölf Sitzen.

Die Sitzverteilung im Papenteicher Samtgemeinderat. Quelle: Votemanager

Boldecker Land: Drei Kandidaten mit mehr als 30 Prozent

In der Samtgemeinde Boldecker Land kommt es am 26. September im Rennen um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters zur Stichwahl zwischen Amtsinhaberin Anja Meier und Herausforderer Dennis Ehrhoff.

Das Ergebnis der Samtgemeindebürgermeisterwahl im Boldecker Land. Quelle: Votemanager

Im Samtgemeinderat des Boldecker Landes sind sieben Parteien und Gruppierungen vertreten. Stärkste Kraft ist die SPD mit sechs Sitzen.

Die Sitzverteilung im Samtgemeinderat Boldecker Land nach der Kommunalwahl. Quelle: Votemanager

Brome: Herausforderer gewinnt ersten Wahlgang

Auch in der Samtgemeinde Brome kommt es am 26. September zu einer Stichwahl um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters. Hier treten Amtsinhaberin Manuela Peckmann und Wieland Bartels gegeneinander an.

Das Ergebnis der Samtgemeindebürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Brome. Quelle: Votemanager

Der Bromer Samtgemeinderat setzt sich aus sechs Parteien und Gruppierungen zusammen. Stärkste Kraft ist die CDU mit elf Sitzen.

Die künftige Sitzverteilung im Bromer Samtgemeinderat. Quelle: Votemanager

