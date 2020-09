Gifhorn

Bei den Kommunalwahlen im Herbst 2021 will Thomas Reuter erneut ins Rennen gehen. Ziel des 60-Jährigen ist es, auch zukünftig an der Spitze der Gifhorner CDU-Ratsfraktion zu stehen. Es gibt aber auch Christdemokraten, die aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichten.

„Ich trete im kommenden Jahr definitiv noch einmal an, weil die politische Arbeit mir eine Menge Spaß macht“, sagt Reuter. „Ich habe den Ruhestand vor Augen und kann mich als Pensionär noch mehr für die Belange der Gifhorner CDU einsetzen“, denkt der 60-jährige Hauptkommissar – er ist Pressesprecher der Polizeiinspektion Gifhorn – noch lange nicht ans Aufhören. „Vorausgesetzt meiner Wiederwahl und der Unterstützung meiner Partei möchte ich Fraktionsvorsitzender bleiben“, blickt Reuter optimistisch in die Zukunft.

Verzicht auf eine erneute Kandidatur

Es gibt jedoch auch Männer und Frauen, die sich für Gifhorns CDU lange Jahre politisch engagiert haben und 2021 auf eine Kandidatur verzichten. CDU-Ratsfrau Waltraud Meyer werde aus Altersgründen nicht mehr antreten, so Reuter. Auch Willy Knerr, der seit 2016 Ratsvorsitzender ist, habe der Fraktion inzwischen mitgeteilt, dass er im kommenden Jahr seine politische Arbeit beende und nicht noch einmal kandidiere, erklärt Thomas Reuter.

Ihren Posten als CDU-Bürgervertreter in Fachausschüssen geben Jan Warnecke und Athanassios Papadimitriou ab. „Ihre Aufgaben übernehmen zukünftig Stefan Theiner und Dörthe Bromann“, so Reuter. „Die beiden sind auch potentielle Kandidaten für die Kommunalwahl im Herbst 2021“, kündigt Gifhorns CDU-Chef an. Bromann soll im Finanzausschuss mitarbeiten, Theiner soll sich im Bauausschuss engagieren. Jüngere Leute für die Politik begeistern und noch mehr Frauen zu einer Kandidatur bewegen: Reuter ist voller Zuversicht, dass Gifhorns CDU dieses Ziel bis zum kommenden Herbst erreicht.

Zusammenarbeit mit den Grünen fortsetzen

Fortsetzen möchte Gifhorns CDU gerne die Zusammenarbeit mit den Grünen – falls die Wahlergebnisse es zulassen. „Es ist eine Koalition, die von Kompromissen lebt, jedoch trotzdem viel auf den Weg gebracht hat“, steht für Reuter fest. Bei gravierenden Punkten in der Ratsarbeit sei grundsätzlich Einigkeit erzielt worden, erinnert der Fraktionsvorsitzende daran, „dass mehr als 90 Prozent der Anträge in Ausschüssen und Rat gemeinsam gestellt worden sind“.

„In der politischen Zusammenarbeit mit den Grünen haben beide Seiten viel Gemeinsamkeiten entdeckt, Freundschaften sind entstanden – das passt einfach“, zieht der 60-Jährige ein positives Fazit für die Kooperation mit Bündnis 90/Die Grünen. Die Mehrheitsgruppe habe sich bewährt, steht für Thomas Reuter fest.

SPD in Gifhorn muss sich neuen Fraktionschef suchen

Während die CDU im kommenden Jahr weiter auf ihren bisherigen Fraktionschef setzen kann, muss die SPD die Nachfolge von Ulrich Stenzel regeln. Der 70-Jährige hatte bereits Anfang August gegenüber der AZ erklärt, dass er bei den Kommunalwahlen 2021 nicht mehr antreten will. Wer den Posten von Stenzel übernimmt, ist noch nicht geregelt.

Von Uwe Stadtlich