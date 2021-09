Wie im Rat der Stadt ist es auch in den Ortsräten der Gifhorner Ortsteile nach der Kommunalwahl bunter geworden. Die SPD freut sich, in Neubokel mit jungen Kandidaten zwei Sitze geholt zu haben. Die ULG tröstet sich mit dem deutlichen Ergebnis von drei Sitzen in Kästorf über den einsamen Sitz in Neubokel hinweg. Jubel bei den Grünen: Sie sind erstmals in Wilsche und Winkel im Ortsrat vertreten. Mit vier Sitzen absolute Mehrheit in Wilsche: Das ist die gute Nachricht für die CDU. In anderen Hochburgen wie Gamsen und Winkel sind für sie Koalitionen nötig.