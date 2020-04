Kommt die Mundschutz-Pflicht?: So ist der Kreis Gifhorn gerüstet

Landkreis Gifhorn

Braunschweig hat sie, Wolfsburg hat sie: In den beiden großen Nachbarstädten ist eine Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum angeordnet. Und wie sieht das im Landkreis Gifhorn aus? Landrat Dr. Andreas Ebel sieht dazu noch keine Notwendigkeit, sagt aber neben dem Appell, weiter diszipliniert Abstandsregeln einzuhalten: „Außerdem empfehle ich beim Betreten der Läden eine Alltagsmaske, einen Mund-Nasen-Schutz oder ähnliches zu tragen.“ Sollte bald doch eine Pflicht kommen, wo bekommt man im Landkreis Gifhorn Schutz her? Die AZ hat ein paar Tipps.

Zur Galerie Mit der Lockerung der Corona-Regelungen im Landkreis Gifhorn, steht möglicherweise die Einführung einer Mundschutz-Pflicht bevor. An verschiedenen Stellen gibt es Schutzmasken – ob selbst genäht oder nach medizinischem Standard.

Seit Wochen glühen im Landkreis von Nord bis Süd die Nähmaschinen. Zwar bieten die selbst gemachten Masken keinen Schutz nach medizinischem Standard, sind aber inzwischen in der Pflege und im Alltagsgebrauch für gut befunden. Schon im März erkannten die Kreislandfrauen Gifhorn das Problem und packten an. Der Aufruf an alle Ortsvereine zeigt ungeahnten Erfolg: „Genau kann ich es nicht beziffern, aber es dürften mehr als 4000 Masken sein, die wir vorrangig für Pflegeeinrichtungen genäht haben“, sagt Berit Hartig, Beraterin der Landwirtschaftskammer.

Jetzt steigt die Nachfrage bei Privatpersonen

Je näher die Mundschutzpflicht rücke, desto mehr private Nachfragen gebe es nun. „Das ist für uns etwas komplizierter, aber in den Ortschaften ist das im Zuge der Nachbarschaftshilfe gut möglich.“ Mit pfiffigen Ideen: In Tülau hat Hanna Meyer mit Bromer Landfrauen und Mitgliedern der in Corona-Zeiten entstandenen digitalen Dorfwerkstatt eine große Mundschutz-Nährunde ins Leben gerufen. Und damit auch Einzelpersonen Masken erhalten, gibt es jetzt an der Hauptstraße 37 einen Selbstbedienungstisch mit Waschanleitung, an dem sich jeder ein Exemplar gegen eine Spende für die Hospizstiftung abholen kann.

Mundschutz-Näherin der ersten Stunde war in Gifhorn Christina Graumann. Im Akkord nähten zeitweise elf Frauen ein Modell nach dem anderen, drei Fahrer bringen und holen Material, fahren im Bedarfsfall sogar einzelne Masken zu den Bestellern. Abgabe gegen eine Spende für die Aktion Hand in Hand – für Kinder der Region. Schon jetzt sind 3000 Euro zusammen gekommen. Alles so zu dirigieren, dass keine Materialnot aufkommt und dass sich niemand vor der Haustür trifft, „macht schon einmal kaputt. Aber was trägt, sind die vielen berührenden Geschichten, die man erlebt.“ Auch den Austausch mit anderen Nähegruppen. „Wir sind ja keine Konkurrenz“, sagt Christina Graumann. Sie hält engen Kontakt mit der Aktion „Nachbarschaft näht“ in Müden. Fehlt einem Pfeifenreiniger oder braucht jemand Tipps – erfolgt ganz pragmatisch der Austausch.

Nähgruppen kooperieren auch

In Müden sind es aktuell 14 Näherinnen, eine Koordinatorin und ein IT-Fachmann, die zusammen seit drei Wochen 1159 Masken hergestellt haben. Dass nun womöglich eine Mundschutz-Pflicht ansteht, spornt an, weiter zu machen. „Wir planen so lange aktiv zu bleiben, wie es Bedarf gibt“, berichtet Initiatorin Paulina Zurakowska-Pluchator. Wer Bedarf hat, kann über die Facebook-Gruppe „Nachbarschaft näht“ oder per Mail an nachbarschaft.naeht@gmail.com Kontakt aufnehmen.

Seit Bundeskanzlerin Angela Merkel empfohlen hat, Mundschutz zu tragen, steigt bei Christina Graumann übrigens die Nachfrage wieder deutlich. „ Ostern dachten wir schon, wir sind fertig. Aber nun sind schon plötzlich wieder vier, fünf Zettel mit Anfragen voll.“ Der Kontakt zu ihr ist über ihre Facebook-Seite möglich.

In Brome gibt’s Masken am Drive-In

Auch um die Versorgung mit medizinischem Mundschutz in Apotheken muss sich offensichtlich niemand im Landkreis Gifhorn Sorgen machen. In der Wesendorfer Zentrum-Apotheke etwa heißt es: „Es ist ausreichend da, wir bekommen auch ständig Lieferungen.“ Und dann gibt es auch noch eine eher ungewöhnliche Verkaufsstelle: Im ehemaligen Autohaus Gades in Brome wollte Janusz Pokuta eigentlich im Mai seine Firma Holzon starten. „Das wird nun nichts. Und da kam ich auf den Gedanken, die Räume sinnvoll zu nutzen.“ Er verkauft speziell für Privatleute in kleinen Auflagen FFP-2-Mundschutz am Drive-In-Schalter. Schon am ersten Tag sei viel Andrang gewesen, berichtet er. Auch Gifhorner, die gerade eine Chemotherapie durchmachen, konnte er versorgen. Solchen Menschen jetzt helfen zu können, gebe ein gutes Gefühl.

Von Andrea Posselt