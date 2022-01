Gifhorn

Warum berichten wir eigentlich Woche für Woche von den so genannten „Montagsspaziergängen“ und den Kundgebungen vom Gifhorner Bündnis für Solidarität? Immer wieder bekommen wir von der einen Seite zu hören, wir sollten doch den „Spaziergängern“ und ihren teilweise verqueren Positionen nicht so viel Platz einräumen. Immer wieder werden wir von der anderen Seite als „Lügenpresse“ und unkritische „Systempresse“ bezeichnet, und das sind noch die eher freundlichen Kommentare. Und wie auch die Polizei hätten wir am Montagabend sicher keine Langeweile, wenn uns der Gang auf die Straße erspart bliebe. Dass wir trotzdem Woche für Woche dabei sind, hat mehrere Gründe: Da ziehen Hunderte von Menschen durch die Innenstadt und legen über längere Zeit eine wichtige Verkehrsader lahm – sollten wir das verschweigen? Wir halten es für unsere Aufgabe, zwar nicht die teilweise kruden Botschaften zu transportieren, aber darauf aufmerksam zu machen, dass allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz die Gesellschaft längst gespalten ist. Wir wollen nicht wegsehen, wenn in der Gesellschaft etwas schief läuft, sondern darauf hinweisen und Veränderungen anmahnen. Und deshalb legen wir immer wieder den Finger in die Wunde, auch und gerade wenn es weh tut.

Von Christina Rudert