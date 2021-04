Gifhorn

Es ist wirklich spannend, was heutzutage alles möglich ist. Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass ein Bus ohne Fahrer durch Hamburg fährt. Dass er allein erkennt, wann er abbiegen, bremsen oder eine Haltestelle anfahren muss. Und vor allem: Wer hätte gedacht, dass dieser Bus bei uns in Gifhorn entwickelt wird?

IAV jedenfalls ist zum Vorreiter bei der Entwicklung des autonomen Fahrens geworden. Schon das vergangene Jahr hat gezeigt, dass der HEAT-Minibus funktioniert. Jetzt ist er noch komfortabler und vor allem sicherer geworden. Es hat sich gezeigt, dass die Fahrgäste in Hamburg Vertrauen in die Technik haben. Vertrauen und Sicherheit – das sind die wichtigsten Voraussetzungen, wenn sich autonomes Fahren wirklich etablieren soll. Der in Gifhorn entwickelte Minibus ist ein richtiger und wichtiger Schritt in diese Richtung. Für den Shuttle-Verkehr in Städten oder Flughäfen, also für kurze Strecken mit geringer Geschwindigkeit, ist das autonome Fahren sicher eine zukunftsträchtige Alternative. Ob man der Technik auch bei Tempo 150 auf der Autobahn vertrauen kann und will, ist eine andere Frage.

Von Christian Albroscheit