Kreis Gifhorn

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Dieses geflügelte und oft zitierte Wort, das in Anlehnung an Johann Wolfgang von Goethes Vierzeiler „Erinnerung“ entstanden ist, kann gerade in Corona-Zeiten zum Motto für den Tourismus werden.

Der Kniepsand auf Amrum muss sich hinter keinem Strand der Karibik verstecken, die Felsformationen der Sächsischen Schweiz können durchaus mit dem Ayers Rock in Australien konkurrieren. Urwälder gibt es nicht nur in den Tropen, sondern auch in Bayern. Wo sonst auf der Welt gibt es solch mystische Wanderwege wie im Harz? Und auch unsere Heide ist ein wirklich schönes und sehenswertes Fleckchen Erde. All diese wunderbaren Urlaubsziele und noch viele mehr können wir innerhalb weniger Stunden erreichen. Und das ohne ein Flugzeug besteigen und nach zig Stunden mit Jetlag wieder aussteigen zu müssen. Nutzen wir diese Zeit doch lieber schon zur Erholung.

Johann Wolfgang von Goethe hat seinen Vierzeiler „Erinnerung“ übrigens 1827 geschrieben. Da war er schon lange von seiner berühmten Italienschen Reise in den Jahren 1786 bis 1788 zurück. Für die damalige Zeit war das wirklich eine Reise in die Ferne. Ich weiß zwar nicht, ob Goethe in „Erinnerung“ unbedingt das Reisen meinte, schließlich heißt es in den Zeilen drei und vier: Lerne nur das Glück ergreifen. Denn das Glück ist immer da. Recht hatte er aber auf jeden Fall, der gute Goethe. Denn Urlaub ist ja auch eine Form von Glück – nur leider hat man davon immer viel zu wenig.

Von Christian Albroscheit