Mit Schnelltests die Schulen auch im Landkreis Gifhorn sicherer machen: Das ist gewiss eine gute Idee. Die aktuelle Herangehensweise des Landes ist jedoch falsch und auf keinen Fall zielführend. Die Tests, die als flankierende Maßnahmen zu den Impfungen gedacht sind, dürfen nicht erst im Klassenzimmer erfolgen. Sie sind gerade auch für die älteren Jahrgangsstufen bereits im Vorfeld zwingend notwendig. Getestet werden muss, bevor potenziell infizierte Schülerinnen und Schüler in den Bus steigen oder sich in ihren Unterrichtsraum setzen. Nur so kann es tatsächlich gelingen, eine weitere Ausbreitung von Corona zu verhindern.

Da das Land bei dem Projekt auf Freiwilligkeit und Vernunft von Schülerschaft und Eltern setzt, gibt es jedoch keinen Garant für eine hohe Akzeptanz. Appelle und Bitten fruchten nämlich nur bedingt. Beweis dafür sind hunderte von Flugzeugen, die dieser Tage voll besetzt in Richtung Mallorca abheben. Bedauerlich ist zudem die Tatsache, dass Kitas in dem Schnelltest-Projekt komplett vergessen worden sind. Ein Fehler, der sich rächen wird.

Von Uwe Stadtlich