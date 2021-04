Gifhorn

Laub ist so ein Herbstding. Sogar die Allerkleinsten stellen diese Verbindung her: Laub gehört zum Herbst wie Schnee zum Winter. Trotzdem kann beides auch im April vorkommen. Die kurzen Schneestürme Anfang des Monats habe ich fast schon wieder vergessen. Aber jetzt habe ich es plötzlich wieder mit Laub zu tun. Eine Eiche im Garten wirft ihre letzten Blätter ab. Dieses Phänomen bringt mich jedes Jahr aus der Fassung. In meinem Kopf ist schon Sommer und mein Baum spielt plötzlich noch mal Herbst. Das ist doch schon pflanzlich geplanter Sadismus! Okay, ich schalte mal runter. Es ist natürlich nur ein biologischer Prozess. Das Abwerfen von Laub ist eine reine Wassersparmaßnahme. Wasser ist im Winter nämlich häufig gefroren und für Bäume daher nicht verfügbar. Zwischen Blatt und Baum wächst eine Korkschicht, die das Blatt von der Versorgung trennt, woraufhin es sich verfärbt und abfällt. Allerdings wachsen Eichen sehr langsam – und ihre für den Blattabwurf zuständige Korkschicht ebenso. Insofern kann ich mich fast freuen, dass meine Eiche jetzt endlich mal einen Wachstumsschub hatte. Hier, nimm’ das!, hat sie geraschelt und mir ihre letzte Ladung Laub vor die Füße geworfen. Also ganz normales Eichen-Verhalten. Wirklich ungewöhnlich hat sich dagegen der eigentlich immergrüne Kirschlorbeer aufgeführt. Er hat nämlich ebenfalls Laub abgeworfen und das ist für Kirschlorbeer gar nicht vorgesehen.

Ein paar Blätter verliert er schon mal. Aber jetzt ist er annähernd kahl. Gefühlt habe ich drei Kubikmeter Kirschlorbeer-Blätter zusammengeharkt. Das ist viel Arbeit für eine Pflanze, die der NABU für eine hochgiftige, ökologische Pest hält. Sogar eine Betonmauer sei für die Natur wertvoller als der Kirschlorbeer, ist auf der Internetseite des NABU zu lesen.

Was nun? Mehrere Exemplare dieser nutzlosen Pflanze haben meine Eltern mir geschenkt und einst als Sichtschutz in meinen Garten gepflanzt. Sie waren nicht die einzigen, die auf das pflegeleichte Grün abgefahren sind. Es gibt eine ganze Generation Immergrün, die von den Nutzgärten ihrer Eltern und dem Einmachen von Obst und Gemüse die Nase voll hatte. Zumal immer mehr Frauen einen Beruf ausübten und zum Ackern, Erbsenpulen und Saften kaum noch Zeit war. Die immergrüne Garten-Lösung erscheint da nur folgerichtig. Doch nun ist mein Kirschlorbeer kahl geworden. Im Winter vertrocknet oder erfroren. Oder beides. So genau weiß ich es nicht. Aber wenn ich mich so in anderen Gärten umsehe, bietet sich mir an vielen Stellen das gleiche kahle Bild. Vielleicht ist das ja ein Zeichen. Wenn der Mensch die Dinger nicht rausreißt, dann erledigt die Natur das eben selbst. Um Platz zu schaffen. Für Haselnuss, Schlehe oder Weißdorn. Für irgend etwas, das mehr Nutzen für Vögel und Insekten hat. Und das zumindest etwas mehr Wert hat als eine Betonmauer. Also aus Sicht der Natur ist das ja wirklich nicht zu viel verlangt.

