Gifhorn

Moin. Vor lauter Wahlen, Laschets und Scholzens rauscht einen ja schon die Runkel und man muß schließlich auch mal auf andere Gedanken kommen. So hier is einer: Die Wassermelonenernte in Niedersachsen is ganz ordentlich gelaufen dies Jahr. Jedenfalls etwas. Is ja auch eine Feldfrucht, die in die Zeit passt: außen grün, innen rot. Mist jetzt bin ich schon wieder beim Wahlsonntag.

Auch als Antwort auf den Klimawandel is sone Melone natürlich sinnvoller als ne Schonung mit Eichensetzlingen. Bis die in zweihundert Jahren schlagreif sind, hat sich das Thema Menschheit womöglich schon erledigt, da setzt man besser auf die Wassermelone. Sie is auch mehr so die Schorle unter den süßen Früchten, denn von den Dingern kannst du zentnerweise welche verputzen, ohne groß Fett anzusetzen.

Für Reisanbau reicht das Wasser schon nicht mehr in Dürre-Jahren

Auf Dauer muß sich unse Landwirtschaft sowieso was anderes überlegen als Weizen und Kartoffeln. Da muß die Kokosnuß her, Ananas und Anatrocken, für Reis reicht das Wasser schon nicht mehr in Dürre-Jahren, und Tofu vertrag ich nicht.

Aber was mach ich mir überhaupt große Gedanken über die Landwirtschaft, bald kommen überall Solarzellen aufn Acker, und da drunter kann man dann Pilze anbauen, an den Windrädern schlängeln sich die Bohnen hoch, und aufn Blühstreifen pflücken wir uns nen Salat für mittags zum Wegmümmeln.

Ein eingetragenes Weinherkunftsgebiet made in Niedersachsen

Zwei Generationen weiter haben wir uns alle in Ziegen verwandeln. Denn pflanzlich driftet Niedersachsen immer mehr in südliche Gefilde. Erst die Melonen, und seit einiger Zeit wird bei uns auch Wein angebaut, jetzt wollens die niedersächsischen Winzer sogar wissen und ein eigenes eingetragenes Weinherkunftsgebiet kriegen wie Rheinhessen oder Mosel.

Das is nur gerecht, denn Niedersachsen ist ein traditionelles Anbauland für Weintrauben. Hier wird sogar die allergrößte angebaut, auch unter dem Namen „Zuckerrübe“ bekannt. Jahrzehntelang gehörte sie zu den wichtigsten Bestandteilen des billigen Moselweins, der dir die Rübe zudröhnt. Wenn der Wein es von selbst nicht schaffte, seine Öchselgrade zu erreichen, dann gabs den Ländersubstanzausgleich aus Niedersachsen. Erst durch die Rübe konnte man den Essig dann überhaupt erst saufen.

Die Zuckerrübe soll als Alkoholfrucht anerkannt werden

Statt also jetzt einen auf Weinbauregion zu machen, sollte sich Niedersachsen lieben dafür einsetzen, daß die Zuckerrübe als Alkoholfrucht anerkannt wird. Prost allerseits und... Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer