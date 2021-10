Gifhorn

Mit einem Freispruch endete vor dem Amtsgericht Gifhorn der Prozess gegen einen 24-Jährigen. Laut Anklage sollte er einen Bekannten geohrfeigt und an den Hals gegriffen haben. Dieser Vorwurf bestätigte sich jedoch nach mehreren Zeugenaussagen – unter anderem der des mutmaßlich Geschädigten – nicht.

Laut Anklage war es Mitte März an der Braunschweiger Straße in Gifhorn zu den Streitigkeiten gekommen. Es sei dabei um die Ex-Freundin des Angeklagten gegangen, die nun mit dem mutmaßlich Geschädigten zusammen war. Nach dem Vorfall hatte der 21-Jährige Anzeige bei der Polizei erstattet.

Anwalt spricht von Retourkutsche

„Das war eine Retourkutsche. Wir sind uns gar nicht begegnet“, ließ der Angeklagte durch seinen Anwalt ausrichten. Der ergänzte: „Die Körperverletzung hat es nicht gegeben.“ Der Angeklagte sagte aus, er habe während der angeblichen Tatzeit gearbeitet.

Aufklärung brachten neben dem Geschädigten zwei Zeugen: Einer, der gar nicht geladen war, aber auf Initiative des Angeklagten vor Gericht erschien. Und einer, der geladen war, aber nicht zur Verhandlung erschien und seine Aussage am Telefon machte. Der Zeuge vor Gericht sagte aus, er habe am fraglichen Tag zusammen mit dem Angeklagten gearbeitet. Vor der Verhandlung habe er extra nochmal in den Arbeitsplan geschaut. Von den Tatvorwürfen habe er erst am Tag vor der Verhandlung erfahren.

Ein Zeuge sagte per Telefon aus

Den eigentlich geladenen Zeugen rief der Richter an. Dieser sagte aus, sowohl den Angeklagten als auch den mutmaßlich Geschädigten zu kennen, aber nichts von dem Streit zu wissen. „Ich war nicht dabei.“ Der mutmaßlich Geschädigte, der selbst mit Verspätung zur Verhandlung erschien, sprach in seiner Aussage von Bedrohungen und Beleidigungen. Als der Anwalt des Angeklagten ihn damit konfrontierte, dass er bei der Polizei ausgesagt habe, ins Gesicht geschlagen worden zu sein, folgte Schweigen.

Die Staatsanwältin sah den Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung nicht bestätigt und beantragte einen Freispruch. Dem folgte der Richter. Selbst der Geschädigte habe den Schlag nicht mehr bestätigt. „Es ist die Frage, ob überhaupt etwas stattgefunden hat“, begründete der Richter.

Von Christian Albroscheit