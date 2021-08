Könnte der Landkreis Gifhorn Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen?

Landkreis Gifhorn

Auf Bundesebene wird bereits darüber diskutiert, ob und wer und wo Flüchtlinge aus dem von den Taliban besetzten Afghanistan aufnimmt – Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt laut Deutscher Presseagentur darauf, dass im Falle einer größeren Fluchtbewegung zunächst die Nachbarstaaten Afghanistans Flüchtlinge aufnehmen. Afghanistan-Kennerin Sybille Schnehage aus Bergfeld ist da skeptisch – sie hatte erst vorige Woche in einem Gespräch mit der AZ darauf hingewiesen, dass für viele Flüchtlinge Europa und Deutschland das Wunschziel sind.

Da ist sie einer Meinung mit Deutschlands Innenminister Horst Seehofer, der in der Augsburger Allgemeinen mit dem Satz zitiert wird: „Man muss damit rechnen, dass sich Menschen in Bewegung setzen, auch in Richtung Europa.“ Schnehage hatte berichtet, dass in Van an der türkisch-iranischen Grenze mittlerweile zig-tausend afghanische Flüchtlinge sitzen, „alles junge Männer“. Und durch ihre jahrzehntelange Arbeit in Katachel und Kunduz weiß sie aus eigener Erfahrung, dass Deutschland vielen der Afghanen als eine Art gelobtes Land gilt.

Die Asylbewerber werden nach einem festen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt

Wie es läuft, wenn tatsächlich afghanische Flüchtlinge in größerer Zahl nach Deutschland kommen, erklärt Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter: „Ankommende Asylsuchende werden in der Bundesrepublik nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt.“ Dieser legt fest, wie die Bundesländer an gemeinsamen Projekten – auch finanziellen – zu beteiligen sind. Zur Berechnung herangezogen werden zu zwei Dritteln das Steueraufkommen und zu einem Drittel die Bevölkerungszahl. Und seit dem 1. November 2015 gilt dieser Schlüssel auch für die Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

„In Niedersachsen erfolgt die Aufnahme und Unterbringung zuerst durch die Landesaufnahmebehörde“, weist Walter darauf hin, dass auch die dem Land zugeteilten Asylbewerber nicht direkt im Landkreis landen. Der am dichtesten zum Landkreis Gifhorn gelegene Standort ist Braunschweig. „Von dort erfolgt die Verteilung der Asylbewerber auf die einzelnen Kommunen“, so Walter weiter. Angesichts der aktuellen Lage und der dramatischen Entwicklung in Afghanistan, die sich laufend verändere, seien die Auswirkungen in Bezug auf die zukünftige Aufnahme von Flüchtlingen durch die Bundesrepublik, die Bundesländer und den Landkreis derzeit nicht absehbar. Zwar verfüge der Landkreis Gifhorn in seinen Unterkünften aktuell über freie Kapazitäten. „Ob und inwieweit diese durch die Situation in Afghanistan beansprucht werden könnten, kann nicht vorhergesagt werden“, formuliert es Walter vorsichtig.

Im Moment darf kein afghanischer Staatsangehöriger abgeschoben werden

Was auf alle Fälle feststeht, ist die Tatsache, dass keiner der aktuell im Landkreis lebenden afghanischen Staatsangehörigen in seine Heimat abgeschoben wird – die Bundesregierung hat vorige Woche einen Abschiebestopp ausgesprochen. Das gilt für die 59 afghanischen Staatsangehörigen mit einem laufenden Asylverfahren ebenso wie für die 163 hier lebenden Afghanen mit einem asylrechtlichen Schutzstatus. „Hierunter zählen neben anerkannten Geflüchteten auch Personen mit einem Abschiebungsverbot oder mit einem sogenannten ,subsidiären Schutz’, weil ihnen im Rahmen des Asylverfahrens zwar kein Flüchtlingsschutz oder die Asylberechtigung zuerkannt wurde, denen aber im Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht“, erklärt Walter.

Von Christina Rudert