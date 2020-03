Kochen mit Kindern: Mit Hühnersuppe gegen Erkältungsgefahr

Peine/Wolfsburg/Gifhorn

Die erste Woche ist geschafft. Unser Esstisch im Wohnzimmer wird mehr und mehr zur Homeoffice-Zentrale für meinen Mann und mich. Unsere Tochter Marla hat es sich in der anderen Ecke vom Wohnzimmer gemütlich gemacht.

Aus Kissen und Decken wurde das Sofa zu einer Höhle umfunktioniert, leere Kartons wurden vor dem Altpapiercontainer gerettet und zu Geschenkkisten umgewidmet, denn in der Höhle findet gerade ein Kindergeburtstag statt. Natürlich könnte Marla auch in ihrem Zimmer spielen, aber das Zimmeraufräumen wird derzeit mehr und mehr vernachlässigt, und im Wohnzimmer ist ja noch etwas Platz. Aufgrund der aktuellen Situation drücke ich öfter mal ein Auge zu, auch wenn es eigentlich wichtig ist, Disziplin zu wahren – aber es kommt ja ohnehin kein Besuch, der das Chaos sehen könnte.

Und solange sich das Kind selbst beschäftigt, können Mama und Papa etwas entspannter in die Tasten tippen. Aber auch bei jedem imaginären Kindergeburtstag ist es irgendwann 18 Uhr, und alle Kinder werden abgeholt. Dann kommt sie wieder durch … die Langeweile!

Und jetzt? Es ist Samstag, schönes Wetter und etwas mehr Zeit zum Kochen. Also ab auf den Peiner Wochenmarkt. Auch hier hat man sich der Situation angepasst: Desinfektionsflaschen stehen auf den Verkaufstresen, und Aufsteller mahnen, Abstand zu halten und nur einzeln vorzutreten. Um einer eventuell drohenden Erkältung vorzubeugen, koche ich heute Omas Hühnersuppe. Die hierfür benötigten Zutaten bekomme ich alle auf dem Markt, denn mit frischen Hähnchenschenkeln habe ich mich nicht bevorratet. Und meine Tochter kommt zudem noch in den Genuss ihres Lieblingskäses.

Omas Hühnersuppe

Zutaten:

Zwei Hähnchenschenkel

Eine Hähnchenbrust mit Haut und Knochen

Ein Bund Suppengrün

250 g Suppennudeln

2-3 Zwiebeln

3 EL Sojasoße

3 EL Sherry (trocken)

Für den Eierstich:

4 frische Eier

10 EL Sahne

Muskatnuss

Wärmt, schmeckt und schützt vor Erkältung: eine selbstgekochte Hühnersuppe. Quelle: Stefanie Gollasch

Zubereitung:

Hähnchenfleisch in einen großen Topf legen, mit kaltem Wasser bedecken und salzen. Suppengrün geputzt und in Stücke geschnitten hinzufügen.

Zwiebeln in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden und ohne Fett in der Pfanne rösten, sodass sie eine schöne braune Farbe annehmen.

Angeröstete Zwiebeln in den Topf geben. 3 EL Sojasoße und 3 EL Sherry zufügen und mindestens 1 Stunde sanft köcheln.

Brühe durch ein Sieb geben, Fleisch retten und etwas abkühlen lassen, dann zerpflücken oder klein schneiden. Nudeln in der Brühe nach Packungsanweisung kochen. Für den Eierstich Eier mit Sahne, Salz und Muskatnuss verquirlen und in einem gebutterten Porzellangefäß in der Mikrowelle für 3 Min und 600 Grad garen, anschließend stürzen und in kleine Stückchen schneiden.

Fleisch und Eierstich zu der Suppe geben.

Von Laureen Möller