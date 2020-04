Kochen mit Kindern: Hähnchen-Ananas-Curry mit Reis

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Wir haben derzeit erheblich mehr Lebensmittel im Kühlschrank als sonst. Das bedeutet nicht, dass wir hamstern, sondern nur, dass ich möglichst vorausschauend einkaufe, um nicht täglich in den Supermarkt zu müssen. Auch verbrauchen wir natürlich merklich mehr, da wir alle Mahlzeiten zu Hause einnehmen. Mittlerweile ist es ja vorbei mit der „Mittwochs-Bratwurst“ auf dem Markt, dem „Freitags-Döner“ in der Mittagspause mit Arbeitskollegen oder dem Mittagessen für Marla im Kindergarten.

Das stellt mich allerdings vor die Herausforderung, alles im Kühlschrank geordnet unterzubringen, ohne dass bei der Entnahme eines Produkts gleich der komplette Regalinhalt zusammenfällt. Gemüse konnte bei den bisherigen Temperaturen glücklicherweise in der Garage zwischengelagert werden. Aber der Rest? Nach jedem Wocheneinkauf spiele ich Kühlschrank-Tetris, begleitet von diversen Fragen: Wo ist noch Platz? Ist die BBQ-Soße aus der letzten Grillsaison überhaupt noch gut? Und was ist das da hinten ganz rechts in der Ecke eigentlich? Also erstmal alles raus, Haltbarkeit kontrollieren, bei dem momentanen Platzmangel kritisch hinterfragen, ob der letzte Rest Currypaste tatsächlich aufgehoben werden muss, und schließlich neu ordentlich einräumen. Endergebnis: ein herrlich aufgeräumter, blankgeputzter Kühlschrank.

Fruchtig-pikant: Hähnchencurry mit Ananas – und zack, ist der kleine Rest Currypaste verbraucht. Quelle: Laureen Möller

Hähnchen-Ananas-Curry mit Reis

Zutaten:

600 g Hähnchenbrustfilet

1 TL Kokosöl

3 Möhren

1 Zwiebel

1 Dose Kokosmilch (400ml)

3 TL gelbe Currypaste (alternativ Currypulver)

250 ml Gemüse- oder Hühnerbrühe

1 Dose Ananasstücke und Saft davon

30 g Mandelblätter (alternativ Erdnusskerne oder Cashewkerne)

Nach Geschmack etwas Speisestärke

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Zwiebeln fein würfeln, Möhren schälen und in kleine Stücke schneiden. 6 Scheiben Ananas in Stücke schneiden (die übrigen Scheiben werden gerne als Kochsnack genascht). Hähnchen in mundgerechte Stücke schneiden.

Öl in der Pfanne erhitzen und das Fleisch rundherum kräftig anbraten, salzen und pfeffern. Fleisch aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. Zwiebeln und Möhren in die Pfanne geben und etwa fünf Minuten bei mittlerer Hitze anbraten (bis die Zwiebeln glasig sind), Currypaste zufügen und ebenfalls mit anschwitzen. Mit der Brühe ablöschen, die Kokosmilch unterrühren und zehn Minuten köcheln lassen. Hähnchenfleisch und 2 Esslöffel Ananassaft zufügen. Weitere fünf Minuten köcheln lassen. Die Soße nach Bedarf mit 2 Teelöffeln Speisestärke andicken.

Mandelblätter in einer Pfanne ohne Öl anrösten und unter das Curry rühren. Nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und Curry nachwürzen.

Dazu passt sehr gut Basmati- oder Jasminreis.

Von Laureen Möller