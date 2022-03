Gifhorn

Das Licht der Welt per Operation erblicken: In den meisten Industrienationen sind die Kaiserschnittraten innerhalb von nur 20 Jahren deutlich in die Höhe gegangen. Sie haben sich verdoppelt. Auch in Deutschland kommen immer mehr Kinder auf diese Art und Weise zur Welt. Ist dieser Trend auch in Gifhorn feststellbar?

„Die Werte des Statistischen Bundesamts, dass etwa jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, können wir auch im Helios-Klinikum Gifhorn bestätigen“, sagt Sprecherin Lisa Iffland. „Die Kaiserschnittrate in unserem Klinikum hält sich allerdings konstant“, weist Iffland daraufhin, dass kein starker Anstieg zu verzeichnen sei. Allerdings hätten die Geburten 2021 gegenüber dem Vorjahr abgenommen. 2020 wurden im Helios Klinikum noch 1.399 Kinder geboren, 2021 dann nur noch 1.231 Babys.

Auch Geburtsverlauf entscheidet über Kaiserschnitt

Wenn es bei einer Geburt kritisch wird, kann ein Kaiserschnitt das Leben von Kind und Mutter retten – doch die Indikationen für die einstige Notfall-OP sind heute vielfältiger denn je. Es werde zwischen geplanten und terminierten Kaiserschnitten und ungeplanten Kaiserschnitten, die durch den Geburtsverlauf indiziert werden, unterschieden, klärt die Helios-Sprecherin auf. „Ungeplante Kaiserschnitte sind notwendig, wenn beispielsweise das Kind mangelversorgt und sein Wohl gefährdet ist. Dies entscheidet die behandelnde Ärztin oder Arzt während des Geburtsverlaufs“, erläutert Iffland.

Drei moderne Kreißsäle

Kaiserschnitt oder natürliche Geburt: Im Klinikum Gifhorn stünden den werdenden Eltern dafür drei moderne Kreißsäle und ein Sectio-OP-Saal zur Verfügung. Die Verweildauer nach einer Geburt ist heutzutage relativ kurz: „In der Regel bleiben die gewordenen Mütter zwei Tage in unserem Klinikum, da nach 48 Stunden die kinderärztliche U2-Untersuchung stattfindet“, berichtet Iffland. Die Betreuung nach der Geburt erfolge durch Hebammen, Ärztinnen und Ärzte der Geburtshilfe, dem stationären Pflegepersonal und dem Team der Kinderklinik.

Kurze Wege als Vorteil

Im Perinatal-Schwerpunkt Gifhorn arbeiteten Spezialisten der Neonatologie räumlich und fachlich eng mit der Geburtshilfe zusammen. Der Vorteil dabei: Der Kreißsaal, der geburtshilfliche Operationssaal und die neonatologische Intensivstation befinden sich laut der Helios-Sprecherin nebeneinander auf einer Ebene. „Dadurch müssen den Frühgeborenen und kranken Neugeborenen keine belastenden Transportwege zugemutet werden“, erklärt Iffland. 24 Stunden und sieben Tage die Woche seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geburtshilfe und Kinderklinik für Notfälle einsatzbereit.

Gut aufgehoben: Bei Helios in Gifhorn arbeiten die Teams der Geburtshilfe und der Kinderklinik Hand in Hand. Gifhorns Klinikum ist Perinatal-Schwerpunkt Quelle: Fabian Strauch/dpa

Welche Pandemie-Spielregeln gelten für werdende Eltern derzeit in Gifhorns Klinikum? – „Für die Schwangeren bestehen durch Corona aktuell keine Einschränkungen. Es darf eine Begleitperson bei der Geburt dabei sein – diese muss ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen und eine FFP2-Maske tragen“, beantwortet Iffland die Frage. Wenn die Begleitperson im Klinikum übernachten möchte, werde von dieser ebenfalls – wie von der Schwangeren – ein PCR-Test gemacht.

Digitale Info-Abende

Infos für werdende Eltern gibt’s momentan bei digitalen Infoabenden. Diese finden jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat statt. Start ist um 18 Uhr. Anmeldungen für diese Online-Angebote sind unter GF-Veranstaltung@helios-gesundheit.de möglich.