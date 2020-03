Deshalb stehen am Klinikum jetzt DRK-Zelte

Gifhorn

Immer mehr Corona-Fälle auch im Landkreis Gifhorn. Die Zahl der Infizierten steigt täglich. Helios baut vor und hat Unterstützung von der DRK-Bereitschaft erhalten. Zwei große Zelte wurden inzwischen auf dem Krankenhaus-Gelände errichtet.

Helios bittet um Unterstützung

„Die Anfrage kam vom Klinikum“, berichtet Horst Kraemer, Chef der Gifhorner DRK-Bereitschaft, über den Unterstützungseinsatz. „Da wir diese Zelte über haben – bei Unfällen, Bränden und anderen Großschadenslagen stehen uns aufblasbare Zelte zur Verfügung –, haben wir gerne geholfen“, so Kraemer. Vier Mitglieder der Technikgruppe hätten die zwei weißen Zelte hinter dem Klinikgebäude errichtet. „Bisher nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, doch es geht darum, bei einer weiteren Corona-Ausbreitung gerüstet zu sein“, steht Kraemer hinter der Maßnahme.

Nahe zur Notaufnahme

Beide Zelte der DRK-Bereitschaft stehen an der Notaufnahme des Klinikums Gifhorn und sind für die Patientensteuerung vorgesehen. „Damit soll auch gewährleistet sein, dass jeder Patient vor Betreten der Notaufnahme einmal durchgecheckt wird. Es handelt sich um ein Arzt- und ein Wartezelt, die jeweils mit Stühlen, Heiz- und Beleuchtungselementen ausgestattet sind“, nennt der DRK-Kreisverband auf seiner Homepage weitere Details zu dem Projekt.

Ehrenamtliche Helfer

Horst Kraemer und die 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der DRK-Bereitschaft befinden sich inzwischen im Voralarm. „Notwendiges Material und Schutzbekleidung sind griffbereit in unseren Fahrzeugen“, so der Leiter der Gifhorner Bereitschaft. Sollte die Anforderung kommen, sei die Bereitschaft umgehend in der Lage, sieben zusätzliche Autos für den Rettungsdienst bereitzustellen. Alarmiert werde über Funkmelde-Empfänger – sogenannte Alarm-Pager.

Videokonferenz für Führungskräfte

Um das Ansteckungsrisiko für die Ehrenamtlichen der Bereitschaft möglichst gering zu halten, sei der Ausbildungsbetrieb – ähnlich wie bei den Feuerwehren – inzwischen eingestellt worden, erläutert der Chef der Gifhorner DRK-Bereitschaft. „Der Informationsaustausch erfolgt per Mails und für die Führungskräfte auch in Videokonferenzen“, berichtet Kraemer.

Die große Hoffnung von Kraemer

„Hoffentlich ist unser weiteres Eingreifen nicht nötig und es wäre ebenfalls schön, wenn wir in wenigen Wochen auch die Zelte ungenutzt wieder abbauen können “, wünscht sich der Chef der Gifhorner Bereitschaft.

Von Uwe Stadtlich