Die 88-jährige Paulina W. kam wegen eines kardiologischen Problems ins Gifhorner Helios-Klinikum. Zwei Tage später war sie tot. Tochter Katarina S. war schockiert, denn sie erfuhr eher zufällig vom Tod ihrer Mutter. Mehrfach hatte sie im Krankenhaus angerufen mit der Bitte, das bereits angemeldete Telefon ihrer Mutter frei zu schalten, das letzte Mal nach dem Tod ihrer Mutter, aber dass diese bereits verstorben war, erfuhr sie erst später. Und dann klingelte auch noch zwei Tage später die Kriminalpolizei bei ihr in Brome: Die Mutter sei vor ihrem Tod gestürzt. „Darüber wurde mir in der Klinik kein Wort gesagt“, sagt Katarina S.

Wegen eines kardiologischen Problems: Paulina W. kam ins Helios-Klinikum. Quelle: Symbolfoto Katrin Kutter

Aber der Reihe nach. Am Tag nachdem Paulina W. ins Krankenhaus gekommen war, brachte die Bromerin Kleidung und was man halt so braucht nach Gifhorn. „Dabei habe ich beim Pförtner das Telefon für meine Mama angemeldet.“ Vier Stunden später erkundigte sie sich auf der Station, ob ihre Mutter telefonisch erreichbar sei. Nein, sie hätten noch keine Zeit gehabt, das Telefon freizuschalten. Die gleiche Antwort habe es um 16 und um 19 Uhr wieder gegeben. „Das Pflegepersonal hat mir aber versprochen, es an dem Tag noch zu erledigen.“

Erst beim zweiten Anruf erfährt Katarina S., dass ihre Mutter tot ist

Als sich Katarina S. am nächsten Morgen um 8 Uhr erkundigte, wie es ihrer Mutter gehe, habe das Pflegepersonal ihr gesagt: „Unverändert.“ Das Telefon am Bett der Mutter sei immer noch nicht aktiviert gewesen – „sie hätten keine Zeit, müssten mit Vertretungen und Schülern arbeiten“. Um 10 Uhr rief Katarina S. erneut auf Station an. „Da hat man mir am Telefon gesagt, dass meine Mama tot ist. Sie war aber schon in der Nacht um 1.30 Uhr verstorben.“

Katarina S. ärgert sich maßlos: „Als ich nachgefragt habe, warum man mir das nicht schon bei meinem ersten Anruf gesagt habe, kam die Antwort, in der Nacht seien drei Patienten verstorben, und es gebe zwei Frauen mit gleichem Nachnamen auf der Station.“ Es sei ihr nicht mal gestattet worden, von ihrer Mutter Abschied zu nehmen, „obwohl sie kein Covid hatte“.

Über den Sturz ihrer Mutter aus dem Bett informiert die Kripo Katarina S.

Zwei Tage später habe sie von der Kriminalpolizei erfahren, dass ihre Mutter vor ihrem Tod gestürzt war – das Personal habe sie auf dem Fußboden vor dem Bett gefunden. „Davon hat man mir in der Klinik kein Wort gesagt“, berichtet die Tochter. Als sie sich dann beim Bestattungsunternehmen von ihrer Mutter verabschieden durfte, entdeckte sie blaue Flecken in deren Gesicht und offene Stellen an den Händen. Ein Sturzprotokoll hat Katarina S. nie gesehen. „Ich arbeite selber als Krankenschwester, ein Sturzprotokoll ist vorgeschrieben. Und die blauen Flecken im Gesicht und die Wunden an den Händen können keine Folge einer Reanimation sein.“

Als das Helios-Klinikum von den Vorwürfen erfuhr, erklärte sich Pflegedirektor Jens Bosenick sofort zu einem Gespräch mit Katarina S. bereit. „In diesem Gespräch hat er sich entschuldigt“, berichtete Katarina S. im Anschluss, und auch Klinik-Sprecherin Lisa Iffland sagt: „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen.“

Viel Stress: Eine Krankenpflegerin schiebt ein Krankenbett durch einen Flur. Quelle: Marijan Murat/dpa

Nach jedem registrierten Sturz muss ein Protokoll ausgefüllt werden

Da keine Entbindung von der Schweigepflicht vorliege, könne Helios auf den Fall jedoch nicht konkret eingehen, sondern nur grundsätzlich informieren, so Iffland. Danach muss nach jedem registrierten Sturz durch eine examinierte Pflegefachkraft ein Protokoll mit Vermerk im Pflegebericht ausgefüllt werden. „Die zuständige Pflegefachkraft und der Arzt oder die Ärztin beurteilen das Sturzereignis gemeinsam und entscheiden, welche weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen.“ Ob für Paulina W. ein Sturzprotokoll existiert, darauf gibt es mit Verweis auf die Schweigepflicht keine Antwort.

Lisa Iffland weist darauf hin, dass bei unklarer Todesursache das Krankenhaus gesetzlich verpflichtet sei, die Polizei über den Todesfall zu informieren. Diese prüfe die Todesumstände und entscheide über das weitere Vorgehen.

