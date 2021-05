Klimawandel: Steht dem Landkreis Gifhorn irgendwann das Wasser bis zum Hals?

Gifhorn

Klimawandel: Die Freisetzung von Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen erwärmt die Erde – unter anderem. Höhere globale Temperaturen lassen das Eis an den Polkappen und in den Hochgebirgen schmelzen. Der Meeresspiegel steigt, erste Inseln und Küstenbereiche leiden bereits massiv unter den Folgen. Doch könnte ein massiver Anstieg des Meeresspiegels auch den Landkreis Gifhorn betreffen? Dr. Insa Meinke wagt für die AZ einen Blick in das Jahr 2050 und darüber hinaus.

Die Leiterin des Norddeutschen Küsten- und Klimabüros am Helmholtz-Zentrum Hereon befasst sich unter anderem mit den Szenarien, was passieren würde, wenn der Meeresspiegel wie weit ansteigt – und wie sich durch Küstenschutz diese Szenarien entschärfen lassen. Dr. Insa Meinke sagt deutlich: „Es gibt viele Faktoren, die in den kommenden Jahrzehnten eine Rolle spielen könnten, aber heute noch unklar sind.“ Beispielsweise, wie viele Menschen in Norddeutschland leben, welche Siedlungsformen es dann gibt. Und natürlich die globalen Entwicklungen.

Die Stadt Gifhorn liegt 53 Meter über dem – aktuellen – Meeresspiegel

Ein Szenario als Beispiel: Steigt der Meeresspiegel um einen Meter, würden ohne Küstenschutz vier Prozent der Fläche Niedersachsens überflutet werden. Doch grundsätzlich wäre bei diesem Szenario der aktuelle Küstenschutz noch wirksam. Allerdings würden sich die Gebiete, die vor einer Sturmflut geschützt werden müssten, vergrößern.

Wie sieht es nun um den Landkreis Gifhorn aus? Steht er vielleicht in näherer Zukunft unter Wasser? Der tiefste Punkt im Landkreis liegt bei Müden mit 46 Metern über dem Meeresspiegel, der höchste Punkt bei Sprakensehl mit 124 Metern. Die Stadt Gifhorn liegt im Schnitt 53 Meter über dem Meeresspiegel. „Wenn das gesamte Eis abschmelzen würde, liegt der Anstieg bei etwa 60 bis 70 Metern“, weiß die Wissenschaftlerin.

Doch sie macht Hoffnung: „Ich erwarte eben nicht, dass in den nächsten Jahrhunderten das gesamte Eis abschmilzt.“ Derzeit geht sie nach den aktuellen Berechnungen von einem Anstieg des Meeresspiegels bis ins Jahr 2100 von maximal etwa einem Meter aus. Daraus könnten bei ungebremstem Treibhausgasausstoß bis ins Jahr 2300 maximal zwischen fünf und sechs Meter werden. So weit reichen derzeit die Berechnungen.

Klimawandel: Zehn Tipps zur Reduzierung von Kohlendioxid, die jeder umsetzen kann Kohlendioxid – oder auch CO2 – ist der größte Faktor, wenn es um den Klimawandel geht. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich der Ausstoß dieses Treibhausgases aber reduzieren. Dabei kann jeder mitmachen. 1. Richtig lüften: Fenster nur fünf Minuten ganz öffnen statt den ganzen Tag auf Kipp zu stellen. Darauf achten, dass die Heizung während der Lüftungsphase nicht läuft. 2. Richtig heizen: Muss es wirklich so warm sein? Jedes Grad, um das die Heizung niedriger gestellt ist, spart im Jahr rund 100 Kilogramm CO2. 3. Richtiges Lampenlicht: Jede Glühbirne im Haus durch LED-Lampen oder Energiesparlampen zu ersetzen, kostet am Anfang einiges. Doch anschließend spart der Austausch Geld und je Energiesparlampe etwa 50 Kilogramm CO2 im Jahr. 4. Strom richtig nutzen: Alle Geräte wie Computer, Licht, Fernseher, Radio sollten ausgeschaltet werden, wenn man das Zimmer für längere Zeit verlässt. Das schont den Geldbeutel und spart CO2. 5. Der richtige Schul- oder Arbeitsweg: Wer kann, sollte statt des Autos das Fahrrad, den Bus oder die Bahn nutzen. Das spart je Kilometer, der nicht mit dem Auto gefahren wird, im Schnitt mehr als 150 Gramm CO2. 6. Richtig Urlaub machen: Ähnlich sieht es mit dem Urlaub aus. Wer hier auf einen Flug verzichtet und stattdessen mit der Bahn fährt – wo möglich natürlich nur –, spart sogar noch mehr CO2 ein als bei einer Autofahrt. 7. Richtig einkaufen: Weniger Fleisch einkaufen und essen bedeutet weniger Tierhaltung. Gut für das Klima, denn der Aufwand für die Tierhaltung und die pupsenden Tiere sorgen für viel CO2 in der Luft. 8. Nochmal richtig einkaufen: Der Transport von Lebensmittel erzeugt viel CO2. Sicher, Ananas von deutschen Bauernhöfen gibt es nicht, aber in vielen Geschäften werden zahlreiche regional erzeugte Produkte angeboten. 9. Richtig kochen: Deckel auf den Topf spart ein Drittel Energie. Und wer die Herdplatte kurz vor dem Kochende ausstellt, kann die Restwärme nutzen. 10. Sich richtig waschen: Duschen statt baden hilft sparen, und zwar Geld, Wasser, Heizenergie und natürlich CO2.

Und neben des erwarteten Umfangs der Eisschmelze kommt ein weiterer Faktor hinzu, der Niedersachsen – und somit den Landkreis Gifhorn – schützt. „Wir haben einen wirksamen Küstenschutz, wir haben die Deiche“, sagt Dr. Meinke. Welche Gebiete davon zumindest bis 2100 profitieren, beziehungsweise welche gegen Sturmfluten geschützt werden müssten, zeigt die Internetseite www.kuestenschutzbedarf.de. Auf der ist Gifhorn nicht verzeichnet – weil zu weit weg.

Gifhorn spürt die Folgen des Klimawandels schon heute

Heißt das, Aufatmen in Gifhorn und dem Klimawandel den Rücken zudrehen? „Vielleicht in Bezug auf die direkte Gefährdung durch den Meeresspiegelanstieg. Aber schon heute hat sich Gifhorn auf die bereits eingetretenen Folgen des Klimawandels einstellen. Dazu zählen beispielsweise die zunehmende Spätfrostgefahr im Frühling, die verstärkte Hitzebelastung im Sommer, die Niederschlagszunahme im Winter. Diese bereits eingetretene Entwicklung kann sich künftig weiter verstärken“, sagt Dr. Meinke.

Von Thorsten Behrens