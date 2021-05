Klimawandel: Landwirte im Kreis Gifhorn spüren die Auswirkungen bereits jetzt

Gifhorn

Der Klimawandel sorgt für steigende Temperaturen. Doch für viele Menschen scheinen die möglichen Folgen weit entfernt und daher nicht greifbar. Nicht so für die Landwirte. Sie spüren die Folgen der Erderwärmung bereits.

Das Grundproblem ist Wasser: „Wir müssen auch ohne Trockenheit beregnen, künftig wird es aber noch mehr“, sagt der Zahrenholzer Landwirt Hartwig Müller. Die trockenen Sommer, wie es 2018, 2019 und 2020 gleich drei in Folge gab, seien gar nicht die schlimmste Folge der steigenden Temperaturen. „Die Entwicklung ist seit Jahren, dass es im Frühjahr, im April und Mai, immer trockener wird. Das ist viel bedeutender“, sagt er. Und: „Wir bräuchten mehr Wasser für die Felder. Aber es ist schwierig, von den Behörden dafür die Genehmigungen zu bekommen.“ Dabei gebe es ja gar nicht weniger Niederschläge – diese würden sich nur verlagern. Starkregenereignisse und Niederschläge im Winter – für die Pflanzen ein Problem, da bei ihnen das kostbare Nass nicht ankomme.

Wenn es schlecht läuft, verschwindet die Landwirtschaft im Nordkreis

Wie sich die Lage auf die kommenden 20 oder 30 Jahre auswirke, sei schwierig zu beantworten. Aber eine Ahnung habe er: „Wenn es ganz schlecht läuft, verschwindet die Landwirtschaft im Nordkreis zunehmend. Wir bewirtschaften hier sandige Böden – die halten das vorhandene Wasser nicht. Im Südkreis dürfte das etwas anders aussehen, weil es dort andere Böden gibt“, sagt Müller.

Problematisch könnte der Anbau von Kartoffeln werden. „Die sind aus der Region eigentlich nicht wegzudenken. Aber sie brauchen viel Wasser.“ Auch der Anbau von Weizen dürfte schwierig werden, sein Anteil am Getreideanbau abnehmen. „Roggen dürfte zulegen, weil der weniger Wasser braucht“, so Müller. Die Sojabohne brauche ebenfalls ausreichend Wasser, vertrage aber die höheren Temperaturen. Versuche in Norddeutschland laufen bereits. „Aber nicht bei uns. Ich glaube nicht, dass die Erträge gut genug sein werden.“

Längere Wachstumszeit könnte höhere Erträge bedeuten

Ganz in Negativ-Stimmung verfällt der Landwirt aber nicht. „Die Wachstumszeit verlängert sich, wenn es länger warm bleibt. Das gibt höhere Erträge, zum Beispiel bei der Zuckerrübe. Da war sonst im Oktober Schluss, jetzt wächst sie bis November.“ Und es könnte künftig vermehrt zwei Ernten auf einer Fläche geben, ergänzt Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Gifhorner Landvolks. Beispielsweise Roggen mit dem Fruchtnachfolger Mais, oder Frühkartoffeln und Sommergerste.

Aber auch Böse sieht in den künftig zu erwartenden Wassermengen – sowohl denen im Boden als auch denen, die als Niederschlag kommen –, das Grundproblem. Und im Fehlen von ausreichend trockenheitsresistenten Anbauarten. Probleme, die dazu führen könnten, dass immer mehr Landwirte verstärkt auf die Erzeugung und Vermarktung von Energie setzen. „Auch Landwirte müssen Geld verdienen und ihre Flächen wirtschaftlich bearbeiten. Da wird natürlich geprüft, was den meisten Ertrag auf der Fläche bringt.“ Das könnte dann möglicherweise weniger Wasser benötigender Roggen als Silage für Biogasanlagen sein statt viel Wasser benötigende Kartoffeln für die Ernährung.

Klimawandel: Zehn Tipps zur Reduzierung von Kohlendioxid, die jeder umsetzen kann Kohlendioxid – oder auch CO2 – ist der größte Faktor, wenn es um den Klimawandel geht. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich der Ausstoß dieses Treibhausgases aber reduzieren. Dabei kann jeder mitmachen. 1. Richtig lüften: Fenster nur fünf Minuten ganz öffnen statt den ganzen Tag auf Kipp zu stellen. Darauf achten, dass die Heizung während der Lüftungsphase nicht läuft. 2. Richtig heizen: Muss es wirklich so warm sein? Jedes Grad, um das die Heizung niedriger gestellt ist, spart im Jahr rund 100 Kilogramm CO2. 3. Richtiges Lampenlicht: Jede Glühbirne im Haus durch LED-Lampen oder Energiesparlampen zu ersetzen, kostet am Anfang einiges. Doch anschließend spart der Austausch Geld und je Energiesparlampe etwa 50 Kilogramm CO2 im Jahr. 4. Strom richtig nutzen: Alle Geräte wie Computer, Licht, Fernseher, Radio sollten ausgeschaltet werden, wenn man das Zimmer für längere Zeit verlässt. Das schont den Geldbeutel und spart CO2. 5. Der richtige Schul- oder Arbeitsweg: Wer kann, sollte statt des Autos das Fahrrad, den Bus oder die Bahn nutzen. Das spart je Kilometer, der nicht mit dem Auto gefahren wird, im Schnitt mehr als 150 Gramm CO2. 6. Richtig Urlaub machen: Ähnlich sieht es mit dem Urlaub aus. Wer hier auf einen Flug verzichtet und stattdessen mit der Bahn fährt – wo möglich natürlich nur –, spart sogar noch mehr CO2 ein als bei einer Autofahrt. 7. Richtig einkaufen: Weniger Fleisch einkaufen und essen bedeutet weniger Tierhaltung. Gut für das Klima, denn der Aufwand für die Tierhaltung und die pupsenden Tiere sorgen für viel CO2 in der Luft. 8. Nochmal richtig einkaufen: Der Transport von Lebensmittel erzeugt viel CO2. Sicher, Ananas von deutschen Bauernhöfen gibt es nicht, aber in vielen Geschäften werden zahlreiche regional erzeugte Produkte angeboten. 9. Richtig kochen: Deckel auf den Topf spart ein Drittel Energie. Und wer die Herdplatte kurz vor dem Kochende ausstellt, kann die Restwärme nutzen. 10. Sich richtig waschen: Duschen statt baden hilft sparen, und zwar Geld, Wasser, Heizenergie und natürlich CO2.

Von Thorsten Behrens