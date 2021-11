Kästorf

Der Star des Tages stand auf der Wiese: Ein gelber Bagger der Marke Volvo mit dem Namen ECR25, fabrikneu, und vermutlich ist die Diakonie Kästorf mit der Anschaffung zumindest in Norddeutschland Vorreiter. Den Hintergrund erläuterte Vorstand Jens Rannenberg: Die Diakonie habe sich das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral in sämtlichen Geschäftsfeldern zu sein. In Kästorf ist der Ehrgeiz groß, früher auf Kurs zu sein: 2030 ist die angepeilte Jahresmarke.

Ein komplexes Thema, das von Müll über Papiereinsatz in den Heimen und Betrieben eben bis zum Fuhrpark reicht. Wie groß die Herausforderung ist, verdeutlichte er beim Ist-Stand des CO2-Verbrauchs. Hier würden in der 3800 Mitarbeiter zählenden Dachstiftung Diakonie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 11.000 Tonnen im Zuge von Wasser- und Stromverbrauch anfallen.

Doppelt so teuer wie eine herkömmliche Variante

Die Anschaffung des E-Baggers sei immerhin ein klitzekleines Puzzle-Teil, eine Verbesserung der Öko-Bilanz herbeizuführen. Der Kauf sei finanziell gesehen „Luxus“, das Fahrzeug gut doppelt so teuer wie eine herkömmliche Diesel-Variante. Rund 100.000 Euro kostet der E-Bagger, etwas mehr als 15.000 Euro an Fördermitteln gab es. Wie geräuschlos das Gerät arbeitet, durfte jeder Gast unter Anleitung selbst testen.

Der E-Bagger ist erst der Anfang

Die eigentliche Arbeit steht Olaf Grein, Leiter des Garten- und Landschaftsbaus, nun an. Ein bisschen Stolz schwang mit, dass er damit Vorreiter ist und erkunden kann, wie einsatzfähig das Arbeitsgerät ist. Während alle geladenen Gäste den gelben Star bewundern, zeigt Grein auf die Wiese und erläutert, was an dieser Stelle bald geplant ist.

Auch der Chef durfte mal ran: Jens Rannenberg, Vorstand der Dachstiftung Diakonie, testete den neuen E-Bagger. Quelle: Sebastian Preuß

Auf dem 3000 Quadratmeter großen Areal möchte die Diakonie nachhaltig Landwirtschaft betreiben. „Hier wird es bald jahreszeitlich gestaffelt Gemüse geben.“ Will heißen: Blumenkohl und Co. gibt es dann, wenn die Pflanze natürlicherweise Saison hat. Außerhalb dieser Zeiten gibt es andere saisonale Produkte.

Nachhaltige Landwirtschaft ist ein weiteres Projekt

Das Ganze werde wissenschaftlich begleitet, erläutert Grein. Gifhorner können die Produkte später einmal vor Ort kaufen. Vielleicht auch im Liefersystem nach Hause, aber das entscheidet sich noch. Ende 2022 könne es losgehen, so die Prognose von Grein. Und die Diakonie denkt noch größer: Auf einer weiteren Fläche von rund 125 Hektar soll nachhaltige Landwirtschaft betrieben werden. „Ab 2024, die Endabstimmungen laufen noch“, erklärt Rannenberg.

Plan: Solaranlagen auf den Dächern

Viele weitere Projekte prüft und plant die Dachstiftung Diakonie aktuell. Etwa, ob die Dächer der Einrichtungen mit Solaranlagen bestückt werden. Landrat Tobias Heilmann staunte über die Tatkraft der Dachstiftung Diakonie in Sachen Nachhaltigkeit. „Das sind Themen, die auf uns zukommen. So zieht man auch andere mit“, lobte er.

Von Andrea Posselt