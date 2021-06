Gifhorn

Etwas ist anders an diesem wichtigsten Juni-Donnerstag in Gifhorn: Kein Aufmarsch auf dem Marktplatz, keine Böllerschüsse, kein Umzug. Aber immerhin ist die Fußgängerzone geschmückt und bestückt mit Karussells, Verkaufswagen und Zelt auf dem Schillerplatz. Das Kleine Schützenfest ist am Vormittag gestartet. Die Gifhorner können dem Programm durchaus etwas abgewinnen. Sie tummeln sich digital auf der Homepage und nutzen das Angebot in der Fuzo.

Bürgermeister Matthias Nerlich nimmt die Zuschauer mit zu den wichtigsten Schauplätzen des Schützenfestes. Das erste Video auf der Homepage, das gegen 10 Uhr hochgeladen ist, zeigt ihn auf dem Marktplatz, im historischen Ratssaal im Ratsweinkeller und vor der Stadthalle. „Aber es gibt tolle Online-Angebote“, tröstet er online die Schützenfest-Fans und ruft zur Unterstützung des Kinderfonds Kleine Kinder immer satt auf.

Zur Galerie Mini-Rummel in der Innenstadt: Mit einem Corona-konformen Kleinen Schützenfest feiert Gifhorn fünfte Jahreszeit. In der Fuzo und auf dem Schillerplatz sind Buden, Karussells und Festzelt aufgestellt.

Derweil haben Christa Kruppke und Gisela Vieregge einen schattigen Sitzplatz unter Bäumen auf dem Schillerplatz gefunden. Sie gehören zu den ersten Gästen des Festzeltes auf dem Schillerplatz. „Super. Es ist sowas von schön, man kann es gar nicht beschreiben“, freut sich Kruppke über die sommerliche Auszeit bei einem Alsterwasser. „Das hat uns gefehlt.“ Dem kann ihre Freundin Vieregge nur zustimmen: „Ich finde es auch ganz toll, dass sie wenigstens ein bisschen was machen.“

Gifhorner Schützenfest im zweiten Corona-Jahr: Markus Müller freut sich, dass er dieses Karussell zum ersten Mal seit Dezember 2019 wieder fahren lassen kann. Quelle: Dirk Reitmeister

Einen Steinwurf weiter wartet Markus Müller auf seine ersten Kunden. Das Karussell, das er neben dem Festzelt aufgebaut hat, drehte sich das letzte Mal am 23. Dezember 2019 beim Weihnachtsmarkt in Helmstedt. Einige seiner vier weiteren Karussells schafften es im vorigen Sommer mal für ein paar Tage zu Sonderaktionen. „Man ist glücklich, dass man wieder raus und seinem Beruf nachgehen kann. Es war wie ein Gefängnis für uns.“ Die ersten Kinder nehmen in einem Fahrzeug des Karussells Platz. Müller macht die Kasse klar, um das Ticket zu verkaufen. „Wie Weihnachten für ein Kind. Gänsehaut pur“, freut er sich.

Gifhorner Schützenfest im zweiten Corona-Jahr: Die Stadt feiert online und viele machen auf der Homepage bei den Challenges mit. Quelle: Dirk Reitmeister

Auf der Homepage gifhorner-schuetzenfest.de laufen inzwischen die ersten Online-Challenges. Teilnehmer laden historische Fotos von früheren Schützenfesten hoch. Immer mehr Spenden trudeln ein für den Kinderfonds. Unter anderem die Majore Karsten Ziebart (USK) und Carsten Gries (BSK) schicken auf Videos Grußbotschaften ins Land. „Mir blutet das Herz, und ich glaube euch auch“, sagt Ziebart über den Verzicht auf das klassische Schützenfest. „Es hilft alles nichts“, sagt Gries dazu und blickt in die Zukunft: „Auf Regen folgt Sonne.“ Beide loben das Online-Angebot als Alternative.

Mehr zum Programm in der Innenstadt In einer gemeinsamen Aktion haben die City-Gemeinschaft Gifhorn, die Wirtschaftsvereinigung Gifhorn, die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Wista und die Stadt Gifhorn ein Corona-konformes Programm für ein kleines Live-Schützenfest vom 17. bis 20. Juni in der Gifhorner Fußgängerzone auf die Beine gestellt. Das Programm ergänzt das Online-Schützenfest des Veranstaltungsmagazins Kurt. Die Schützenfest-Gastronomie von „Schützen-Wiese“ und Gerd Jahn ist auf dem Schillerplatz zu finden. Zu essen gibt es nicht nur Bratwurst, sondern auch andere Spezialitäten. Dort stehen neben einem Zelt ein Getränkewagen, eine Imbissbude mit Mandeln von Mandel-Meyer, Popcorn sowie ein Karussell. Die Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 22 Uhr Glücks-Schießen für jedermann: Eine Aktion von USK und BSK in der Toreinfahrt neben dem Sanitätshaus Bode (ehemals Modenhaus Thiele) am Donnerstag und Freitag, 17 bis 20 Uhr, sowie Samstag, 11 bis 16 Uhr. Kinder-Karussell und Süßigkeiten-Stand vor der Volksbank Brawo von Donnerstag bis Sonntag. Crepes-Stand vor Gmyrek von Donnerstag bis Sonntag. Schmalzkuchen vor Schütte von Donnerstag bis Sonntag. Kinderprogramm von der Jugendförderung (Tisch-Kicker, Hula-Hoop, Loop Armbänder) am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Eierkränze-Verkauf von der Bäckerei Leifert im Café Leiferts ab Donnerstag. Bratwurst-Braten von Modes Heideschinken am Marktplatz (Emmerichs Bratwürste) von Donnerstag bis Sonntag tagsüber. Sport-Wettbewerb für alle vor dem Café Leiferts am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Viel Platz zum Sitzen: Während des Schützenfestes haben alle Gastronomen in der Fußgängerzone täglich bis 22 Uhr die Möglichkeiten, ihre Außenbestuhlung auszunutzen, ohne dass eine Sondernutzungsgebühr fällig wird.

Wird es zu heiß für die Fußgängerzone?

„Ich finde so etwas eine gute Sache.“ Eisverkäufer Sabatino Grasso freut sich über die kleine Auswahl an Rummel-Attraktionen in der Fußgängerzone. Er schaut aber skeptisch auf die Wetterprognose. „Wenn es zu warm ist, kommen keine Leute in die Stadt.“

Wenige Meter weiter hat Mert (2) seine erste Runde im Karussell vor der Volksbank gedreht. „So haben die Kinder beim Einkaufen Spaß“, sagt Mutti Seda Gültas aus Rötgesbüttel. Sie findet das Angebot entsprechend gut, ebenso ihre Freundin Derya Sülün aus Gifhorn, ebenfalls Mutter. „Schade“ sei es, dass es nur für das Kleine Schützenfest aufgestellt sei. „Für vier Tage finde ich das ein bisschen kurz.“

Von Dirk Reitmeister