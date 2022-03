Klau am Bau ist im Landkreis Gifhorn kein Einzelfall – Bauunternehmer berichten

Gifhorn

Mit ausgebufften Tricks sacken sie ihre Beute ein, schlagen sogar am helllichten Tag zu. Baustellendiebe im Landkreis haben es auf alles abgesehen, was nicht niet- und nagelfest ist. Drei Bauleute sprechen mit der AZ über die teils kuriosen Methoden der Diebe und was dagegen hilft. Die Polizei geht zum Teil von organisierten Banden aus.

Eine Wildkamera zeichnete die dreiste Tat auf. Mit einer Bohrmaschine bewaffnet schlich sich ein Mann an ein Baufahrzeug. Er suchte kurz nach einer passenden Stelle, dann setzte er den Bohrer nahe des Tankdeckels an. Danach pumpte der Täter im Schutze der Nacht den Diesel ab. „200 bis 300 Liter Diesel müssen es gewesen sein“, meint Bauunternehmer Bernd Rogalski. Mit den Bildern der Kamera überführte die Polizei den Täter.

Noch dreister waren die ungebetenen Gäste auf Rogalskis Baustelle in der Feldstraße. Mitten am Tag brachen sie einen Container mit Werkzeugen auf. Unter den Augen der Bauarbeiter trugen sie ein Schneidegerät von der Baustelle – im Wert von über 1000 Euro. „Die Baustelle ist sehr weitläufig, sodass nicht immer jemand in der Nähe des Containers sein kann.“ Beide Vorfälle ereigneten sich vergangenes Jahr, es sind nicht die einzigen: „Insgesamt beläuft sich der Sachschaden durch Diebstahl 2021 auf rund 15.000 Euro.“

Sogar einen Radlader erbeuteten die Diebe

Häufig bleiben die Täter aber unbekannt, weiß David Reitz. Er ist Geschäftsführer des Gifhorner Bauunternehmens Ernst Baugeschäft und Obermeister der örtlichen Bauinnung. „Auch uns hat es letztes Jahr erwischt, an der Baustelle im Mühlenquartier wurde uns zum Beispiel ein Bohrhammer gestohlen, zwischen 3000 und 5000 Euro teuer.“ Zudem ließen die Täter Stemmhammer und Akkuschrauber mitgehen. „Wir haben das zur Anzeige gebracht, aber die Täter wurden nicht gefasst.“ Die meisten Fälle blieben unaufgeklärt, „etwa 90 Prozent“, schätzt er. Der Schaden habe sich vergangenes Jahr auf etwa 10.000 Euro belaufen. Klau am Bau sei in der regionalen Branche ein Thema: „Da erzählt der ein oder andere auch von geklauten Baumaschinen.“ Sogar einen Radlader hätten sich die Diebe in einem Fall unter den Nagel gerissen.

Verstecktes GPS kommt den Tätern auf die Schliche

Doch die Unternehmer sind den Kriminellen nicht schutzlos ausgeliefert. Denn viele Radlader, Rüttelplatten, Akkuschrauber und andere Geräte senden heimlich GPS-Signale. „Inzwischen gibt es alle möglichen Sender, die sich von außen unsichtbar einbauen lassen“, erzählt ein Mitarbeiter der Baufirma Bötel, der namentlich nicht genannt werden möchte. Anhand eines Signals lässt sich genau verfolgen, wenn etwas den erlaubten Bereich verlässt. „Wir bekommen sofort eine SMS und der Täter wenige Stunden später Besuch von der Polizei.“

Polizei spricht von Banden

Christoph Hänsel ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizeiinspektion Gifhorn. „Im Zuge des andauernden Bau-Booms in unserer Region mehren sich in den letzten Jahren natürlich auch entsprechende Tatgelegenheiten und Taten“, meint er. Die Beute würde meist weiterverkauft oder anderweitig verbaut. Auch Rohstoffe wie Kupfer seien oft im Visier der Langfinger. Größere Mengen Kupferkabel würden in der Regel von Firmengeländen und Lagerstätten entwendet. Allein der dabei betriebene Aufwand lasse auf organisierte Banden schließen. Zu den genannten Phänomenen habe die Polizei Gifhorn bereits wiederholt Täter festgenommen oder identifiziert.