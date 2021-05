Klares Votum der AZ-Leserinnen und Leser zum Thema Freigabe von AstraZeneca

Landkreis Gifhorn

Der Impfstoff AstraZeneca soll in mehreren Fällen Hirnthrombosen ausgelöst haben – das führte zu einem mehrtägigen Impfstopp mit diesem Vakzin, dann wurde es für Menschen über 60 Jahre frei gegeben. Trotzdem verfielen immer wieder Impftermine, wenn sich heraus gestellt hat, dass AstraZeneca verimpft werden sollte. Daraufhin hatten Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und zuletzt auch Berlin das Präparat für alle Impfwilligen frei gegeben. Die AZ wollte in ihrer – nicht repräsentativen – Umfrage der Woche von den Lesern wissen, ob sie ebenfalls eine solche Freigabe befürworten.

678 Leserinnen und Leser beantworteten per Mouseklick im Internet diese Frage – und die Mehrheit sprach sich gegen eine komplette Freigabe unabhängig von Altersgruppe und Priorisierung aus. 65,6 Prozent oder 445 Teilnehmende klickten auf nein. Mit ihrer Ansicht folgen sie der Entscheidung Niedersachsens, an der Priorisierung festzuhalten, so lange es „noch zu viele Männer und Frauen aus den ersten beiden Priroitätsgruppen sowie Über-60-Jährige“ gebe, die zu impfen seien, wie das Gesundheitsministerium mitgeteilt hatte.

Ein knappes Drittel spricht sich für die komplette Freigabe aus

Für die komplette Freigabe sprachen sich 213 Teilnehmende der Umfrage aus, das entspricht 31,4 Prozent. 20 Personen – 2,9 Prozent – antworteten mit „Das weiß ich nicht“.

Vergleichsweise ähnlich fiel das Umfrageergebnis im benachbarten Wolfsburg aus, auch dort hatten nur 30 Prozent der Umfrage-Teilnehmer dafür gestimmt, den Impfstoff für alle frei zu geben. Die Ablehnung lag bei 64,1 Prozent, 5,9 Prozent war es gleichgültig. Ganz anders in Peine, wo 64,6 Prozent derjenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben, für eine Freigabe waren und nur 31,3 Prozent sie ablehnten. 4,2 Prozent antworteten mit „Das weiß ich nicht“.

Vier Bundesländer heben die Priorisierung auf

Die Bundesländer Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Berlin hatten angekündigt, die Priorisierung für das Präparat aufzuheben, um zu vermeiden, dass Impfdosen unbenutzt weggeworfen werden. Dieses Problem stelle sich in Niedersachsen gar nicht, so das Gesundheitsministerium. Beim Impfwochenende vor gut einer Woche wurde vor allem AstraZeneca verimpft, außerdem sind mittlerweile auch Impftermine von Über-60-Jährigen buchbar, wenn diese sich für den Wirkstoff von AstraZeneca entscheiden. Bei den täglich rund 35 000 Impfungen niedersachsenweit liege der Anteil von AstraZeneca bei etwa 35 Prozent, hatte das Ministerium mitgeteilt.

Von Christina Rudert