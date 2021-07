Klare Mehrheit bei der AZ-Umfrage zu Luftfiltern für Schulen und Kitas

Landkreis Gifhorn

Gerade erst haben in Niedersachsen die Sommerferien begonnen. Wie es danach weiter geht, hängt von der Entwicklung der Corona-Zahlen ab. Damit Präsenzunterricht stattfinden kann, hieß es im vorigen Corona-Herbst und -Winter: Lüften, lüften, lüften – egal bei welchen Außentemperaturen. Der Bund hat nun 200 Millionen Euro für die Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten für Kitas und Schulen versprochen, das Land stellt weitere 20 Millionen Euro für einfache Zu- und Abluftanlagen, automatisierte kontrollierte Fensterlüftungen oder mobile Luftfiltergeräte zur Verfügung. Wie sinnvoll AZ-Leser das finden, konnten sie in der Umfrage der vorigen Woche auf der Homepage abstimmen. „Muss ein Luftfilter in jeden Klassenraum?“ wollte die AZ wissen.

Die meisten Leserinnen und Leser finden Luftfilter sinnvoll

Die Tendenz ist eindeutig: 65,5 Prozent der 267 Teilnehmenden – das waren 175 AZ-Leserinnen und -Leser – sprachen sich für Luftfilter aus, das Geld sei gut investiert. Für eine überflüssige Geldausgabe hingegen hielten 21,1 Prozent der Teilnehmenden (67) die Luftfilter, Lüften alleine reiche aus, so ihre Meinung. Und 9,4 Prozent (25) derjenigen, die sich beteiligt haben, hatten keine Meinung – ihnen sei das egal. Wenngleich die Umfrage keinesfalls repräsentativ ist, gibt sie doch ein Stimmungsbild wieder.

Mittlerweile ist allerdings auch landauf, landab eine intensive Diskussion darüber entbrannt, welche Form von Luftfilter denn sinnvoll sei und ob Luftreiniger tatsächlich wirkungsvoller gegen Aerosole sind als regelmäßiges Lüften. Einig scheinen sich mehrere Studien von Wissenschaftlern zu sein, dass hochwertige Luftfilter – vor allem in Kombination mit Lüften – durchaus helfen, die Virenlast zu reduzieren. Dabei geht es um etwa 3000 und 4000 Euro für ein mobiles Gerät. Dazu kommt, dass Lüftungsanlagen Lärm verursachen – auch dieser Parameter will also bei der Ausstattung von Klassenräumen und Kitas berücksichtigt werden.

Die Stadt Gifhorn nimmt eigenes Geld für die Anschaffung von Luftfiltern in die Hand

Der Rat der Stadt Gifhorn jedenfalls hat bei der jüngsten Sitzung beschlossen, 1,1 Millionen Euro für die Ausstattung sämtlicher Schulen in Trägerschaft der Stadt und der Kitas mit Luftfiltern zu investieren, um so im Herbst einen erneuten Lockdown in der Kinderbetreuung zu vermeiden.

Die nächste Umfrage der Woche ist bereits online: Hat Angela Merkel uns gut durch bewegte Zeiten geführt? Die AZ lädt ein, mit abzustimmen, ob die Bundeskanzlerin insgesamt gute Arbeit geleistet hat. Oder sind Sie eher unzufrieden?

Von Christina Rudert