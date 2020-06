Kitas: Fertige Konzepte und offene Fragen vorm Start des eingeschränkten Regelbetriebs

Landkreis Gifhorn

Die Kindertagesstätten in Niedersachsen nehmen kommendem Montag einen – eingeschränkten – Regelbetrieb auf. Die Träger der Einrichtungen im Landkreis bereiten sich mit Konzepten zu Corona-Regeln darauf vor. Aber es gibt noch offene Fragen zur Umsetzung, weil eine entsprechende Verordnung des Landes aussteht.

„Wir wissen noch nichts“, sagt Martin Wrasmann von der Gifhorner St. Altfrid-Gemeinde, die drei Kitas betreibt. Es gebe lediglich eine „Handlungsempfehlung“ des Bistums. Man werde abfragen, welche Eltern jetzt eine Betreuung wünschen. Wrasmanns Eindruck: „Viele wollen das erst nach den Ferien.“ Anhand der Abfrageergebnisse werde man „gucken, ob es mit dem Personal machbar ist und einen Betreuungsschlüssel festlegen. Vielleicht kommt vom Land ja auch noch eine Begrenzung“, so Wrasmann.

„Spontan reagieren“

„Wenn was kommt, muss man spontan reagieren“, sagt auch Roland Strehmel, Pressesprecher des DRK-Kreisverbands. Es könne jedoch „nichts Dramatisches sein“. Die DRK-Kitas folgten dem „Niedersächsischen Rahmen Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung“. Eine Durchmischung der Gruppen werde nicht stattfinden: „Nicht alle Früh- und Spätdienste können bedient werden.“ Mahlzeiten würden getrennt nach Gruppen eingenommen, Funktionsräume sowie Außengelände getrennt genutzt. Die Bring- und Abholsituation werde zeitlich entzerrt. „Es wird auf Aktivitäten verzichtet, bei denen viele Kinder auf engstem Raum zusammen stehen, und die Kinder werden möglichst häufig draußen betreut“, so Strehmel.

Auch der Evangelische Kindertagesstättenverband Gifhorn folgt dem Hygieneplan. „Das kann dazu führen, dass auch die ursprünglich vereinbarten Betreuungszeiten nicht vorgehalten werden können“, so dessen pädagogische Leiterin Christine Hartmann. Der Rechtsanspruch auf Betreuung und die Standards des Kita-Gesetzes seien weiterhin ausgesetzt. In den vergangenen zwei Wochen seien bei der erweiterten Notbetreuung von Mitarbeitenden und Kindern die Regeln schon eingeübt worden: „Es gibt eine gewisse Routine in den Abläufen.“ Auch der Verband warte noch auf Handlungsempfehlungen. „Es wird sich zeigen, inwieweit der Infektionsschutz noch als oberstes Ziel verfolgt werden kann“, so Hartmann.

Keine Masken

Die Gemeinde Meine, die mit fast 80 Mitarbeitern sechs Kitas betreibt, werde eine Betreuungszeit von maximal sechs Stunden pro Tag anbieten können, berichtet Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann. Essen werde für die Kinder nicht angeboten, und die offenen Konzepte in Wedesbüttel und Grassel würden ausgesetzt. Auf das Tragen von Masken werde „aus pädagogischen Gründen“ verzichtet, ebenso auf die mögliche Verpflichtung von Nicht-Fachpersonal. Zu diesem Zweck würden nun auch Mitarbeiter heran gezogen, „die bisher verschont wurden“. Heinsohn-Buchmann ist sauer, dass sich die Landesregierung „so viel Zeit lässt mit den Ausführungsbestimmungen“, denn es gäbe durchaus noch Fragen zu klären. Beispielsweise die nach der Abstandsregelung in Krippen-Schlafräumen, nach Ausnahmeregelungen oder zu Präsenzpflicht oder Vergütung von Nicht-Fachpersonal: „Falls doch Mitarbeiter ausfallen.“

Von Jörg Rohlfs