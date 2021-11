Gifhorn

Allen Bemühungen zum Trotz: In der Stadt Gifhorn bleibt die Kita-Platznot ein heißes Eisen. Im Oktober berichtete die Verwaltung auf AZ-Anfrage, dass im Dreiviertel- und Ganztagsbereich die Plätze in Gifhorns Kitas aktuell – bis auf wenige Restplätze – belegt seien. Vormittagsplätze seien überhaupt nicht mehr verfügbar. Der Fehlbedarf im Kita-Jahr 2021/22 lag Mitte Oktober bei 40 Plätzen, davon 14 Krippen-und 26 Kindergartenplätze.

Anbau schafft Platz für zwei Kita-Gruppen

Aktuell laufen die Bauten der Kita Eyßelhof und am Lehmweg-Süd. Nun geht die Stadt die nächste Baustelle an, um das Defizit auszugleichen. Ein Anbau an der erst rund zwei Jahre alten Katharina-von-Bora-Kita in der Südstadt soll etwas mehr Luft schaffen. Platz für zwei zusätzliche Gruppen soll in dem umgebauten alten Pfarrhaus entstehen.

Stadt möchte das alte Pfarrhaus kaufen

Eigentümer von Grundstück und Gebäude ist die Martin-Luther-Kirchengemeinde. Träger der Kita ist der Kindertagesstättenverband. Für das nun bevorstehende Bauvorhaben möchte die Stadt mit der Kirchengemeinde einen Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 99 Jahren abschließen. Dazu wäre der Kauf des alten Pfarrhauses notwendig. 163 000 Euro sind dafür angesetzt. Der jährliche Erbbauzins liegt bei etwa 16 700 Euro. Den trägt nicht die Stadt, sondern der Kindertagesstättenverband als Mieter.

Die entsprechende Vorlage der Verwaltung berät der Ausschuss für Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften am 1. Dezember, 16 Uhr, im Ratssaal.

Von Andrea Posselt