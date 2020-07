Gifhorn

Auf dem Papier sieht’s eigentlich ganz gut aus und rein rechnerisch würde es auch klappen – wenn da nicht das Wahlrecht der Eltern wäre: Kurz vor dem Start des neuen Kindergartenjahres fehlen in Gifhorn 170 Plätze in „Wunsch-Kitas“. Anfang des Jahres lag der Fehlbedarf noch bei rund 250 Plätzen.

„Zum 1. August sind insgesamt 649 Plätze, davon 142 Krippen-, 453 Kindergarten- und 54 Hortplätze, vergeben worden“, nennt Stadtsprecherin Annette Siemer konkrete Zahlen, die Fachbereichsleiter Jens Brünig und sein Team errechnet haben.

„Zahlenmäßig“ passt das Angebot

Sowohl im Krippenbereich als auch in der Betreuung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in den Dreivierteltags- und Ganztagsgruppen könne „zahlenmäßig“ allen Familien ein Platzangebot unterbreitet werden, so Siemer. Allerdings hat die Sache einen Haken. Bei der Planung sei nämlich das Wunsch- und Wahlrecht der Familien zu berücksichtigen, das erfahrungsgemäß nicht mit den freien Kapazitäten übereinstimme, „da Familien an der Wunschkita festhalten und der Vermittlung an eine andere Kita nicht zugestimmt haben“, geht Annette Siemer auf die Problematik ein.

Es gibt noch geringe Platzkapazitäten

Die in diesem Jahr erstmalig auf die Beine gestellte Bedarfsprüfung führte in 100 Fällen zu einer Kürzung des Betreuungsbedarfs und spiegelt den Fehlbedarf von etwa 170 Plätzen im Vormittags- und Nachmittagsbereich für Kinder „Ü3“ wider, erläutert die Sprecherin der Stadtverwaltung. „Es bestehen in den Kitas jedoch noch geringe Platzkapazitäten, die sich in der Vermittlung finden, sodass noch einige Kinder einen Halbtagsplatz erhalten werden“, macht Siemer einigen Familien noch Hoffnung auf eine Kita-Betreuung. Per Gericht hätten Eltern bisher nicht versucht, ihre Ansprüche in Sachen Kita-Platz durchzusetzen. Klagen gebe es nicht, versichert die Sprecherin der Stadt.

Das neue Kita-Jahr beginnt offiziell am 1. August 2020, der erste Kita-Tag ist aufgrund der „Sommerschließzeit“ allerdings erst am 17. August.

Im Stadtgebiet gibt es aktuell 26 Regel-Kindertagesstätten, davon sind sieben in Trägerschaft der Stadt Gifhorn. Neben den Regelkindertagesstätten gibt es auch noch zwei sonderpädagogische Kindertagesstätten.

Das Betreuungsangebot verbessern

Durch neue Kitas soll das Betreuungsangebot verbessert werden: Auf dem Gelände der Dachstiftung der Diakonie wird eine zweigruppige Kindertagesstätte, bestehend aus einer Krippen- und einer Kindergartengruppe, im März/April 2021 an den Start gehen. „Betrieben wird die Kindertagesstätte von Stephansstift Familienzentren und Kindertagesstätten gGmbH“, so Siemer.

Eine weitere Kita im neuen Baugebiet am Lehmweg werde mit zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen vom Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands zum Kita-Jahr 2021/22 den Betrieb aufnehmen, erklärt die Sprecherin der Stadtverwaltung. Auch im Neubaugebiet Hohes Feld ist eine Fläche für einen Kindergarten reserviert. „Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2021 vorgehen“, sagt die Sprecherin der Stadt.

Eröffnet wurde inzwischen der Neubau einer Kindertagesstätte am Gifhorner Sportzentrum Süd.

