Gifhorn baut und baut, um endlich den Bedarf an Betreuungsplätzen von Kindern zu decken. In dem Zuge arbeitet die Verwaltung gerade daran, mit allen Trägern einheitliche Vertragsbedingungen zu schaffen – was die Mitglieder des Ausschusses für Schulen, Kindertagesstätten und Sport am Donnerstag begrüßten. So gab es keine Diskussion über den Kita-Neubau am Lehmweg Süd, Träger ist das Christliche Jugenddorf Deutschland, und über das auf dem Diakonie-Gelände in Kästorf geplante Projekt. Bauherr der Kita ist die Dachstiftung Diakonie. Betreiber wird die Stephansstift Kindertagesstätten und Familienzentren gGmbH. Die Dachstiftung Diakonie möchte eine Kindertagesstätte mit fünf Gruppen errichten. Die Samtgemeinde Wesendorf hat Interesse bekundet, zwei Gruppen dort zu übernehmen. Spruchreif sei die interkommunale Zusammenarbeit aktuell noch nicht, erläuterte Brünig.

Sanierungsfall Am Rosengarten : Ausschuss befürwortet Lösung

Der DRK-Kindergarten Am Rosengarten ist ein Sanierungsfall. Das Problem sei schon länger bekannt, erläuterte Jens Brünig, Leitung Fachbereich Jugend und Bild. Doch wohin mit den aktuell 105 dort betreuten Kindern in der Neubauphase? Erste Überlegungen, auf Container am Sportzentrum Süd zu setzen, erwiesen sich als sehr teuer. Rund zwei Millionen Euro hätte möglicherweise diese Variante gekostet. Nun ist eine Lösung gefunden, die im Ausschuss auf eine deutliche Mehrheit stieß: Der Kindergarten zieht dafür ins DRK-Tagungszentrum Am Wasserturm um und nach einer Bauzeit von ungefähr 18 Monaten dann wieder ans neue Gebäude an alter Stelle. Bei diesem Modell ist mit Kosten von etwas mehr als einer Million Euro zu rechnen.

Verwaltung arbeitet an einheitlicher Vertragsgestaltung mit Trägern

Für die SPD äußerte Albrecht Düsel nur Zweifel an der geplanten Übertragung des Krippengebäudes Am Rosengarten an den DRK-Kreisverband Gifhorn. „Nur vorsichtshalber“ betonte er, denn erst möchte seine Fraktion exakte Werte sehen. Generell stelle sich die Stadt gut auf, lobte auch Dr. Frank Bühren ( CDU/Grüne). Auch was das Ziel angeht, mit allen Trägern von Einrichtungen einheitliche vertragliche Bedingungen zu schaffen, fand im Ausschuss viel Lob. Ist alles fix mit dem DRK, könnte Anfang 2021 der Umzug ins DRK-Gebäude anstehen, so die Prognose von Brünig. Auf die Nachfrage von Klaus-Peter Fischer (ULG/ FDP), ob die Kita dort nicht dauerhaft bleiben könne, gab es eine relativ klare Absage. Schließlich werde in der Nähe auf dem alten Klinikgelände eine Einrichtung entstehen und das DRK benötige das Tagungszentrum.

Und dann hörte das Gremium noch, dass gerade Corona für eine paradoxe Situation sorgt. Der sonst so akute Mangel an Kita-Plätzen ist nicht mehr spürbar. Über eine „hohe Fluktuation“ sprach Brünig. Ein Faktor: Durchs Home Office haben einige Eltern aus Einrichtungen abgemeldet. Besonders auffällig: Dadurch sind momentan 117 Plätze in der Nachmittagsbetreuung frei. Ungeachtet dieser Momentaufnahme arbeite die Verwaltung aber am Ausbau von Kitaplätzen.

