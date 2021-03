Einen Kofferraum voller Papier hat das geplante neue Kita-Gesetz dem heimischen SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs beschert. In mehreren Kartons hat der Stadtelternrat der Kitas Gifhorn nämlich Protest-Postkarten gesammelt und ihm am Montag übergeben.

1000 Postkarten in drei Tagen: In Gifhorn kommt das Kita-Gesetz nicht gut an. Birthe von Einem (l.) und Lisa Habenicht übergaben das Ergebnis ihrer Befragung an SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs. Quelle: Sebastian Preuß