Kirchenkreis Gifhorn ruft zum Klimafasten auf

„Soviel du brauchst“ – unter diesem Motto startet am Aschermittwoch das Klimafasten im Kirchenkreis Gifhorn. Diese Aktion, die in mehreren katholischen und evangelischen Landeskirchen durchgeführt wird, regt an, in der siebenwöchigen Fastenzeit bis Ostern, den eigenen Lebensstil mit seinen Auswirkungen auf das Klima zu überdenken.

Jede Menge Umwelttipps

Hierzu gibt es eine Broschüre, die für jede Woche einen Aspekt unseres Lebens unter die Lupe nimmt: In der ersten Woche wird ein persönlicher CO2 Check gemacht, in den folgenden Wochen geht es um Energie, Plastik oder den Umgang mit Essen. Dazu gibt es Anregungen auf der Homepage www.klimafasten.de oder beim Besuch einer der Fastenaktionen im Kirchenkreis. Jede Woche wird es entsprechend zum Thema in allen Kirchengemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises einen Umwelttipp geben, der am Eingang oder Schaukasten plakatiert wird.

Aktionen in den Gemeinde

In mehreren Gemeinden und Schulen gibt es Veranstaltungen und Andachten. So nehmen sich die Kita St.-Viti-Spatzen in Didderse dem Thema und setzen es mit den Kleinsten um. Die St. Viti-Gemeinde in Leiferde gestaltet eine Auftaktgottesdienst zur Aktion am 1. März um 17 Uhr in der Kirche. Die Kirchengemeinde Wesendorf lädt am 3. März im Rahmen des Seniorenfrühstücks zum „Klimafrühstück für Jedermann“ von 9 bis 11 Uhr ein. In der evangelischen Kirche in Meine findet jeden Mittwoch um 19 Uhr eine Andacht zum Klimafasten statt mit anschließender Gesprächsmöglichkeit und Impulsen. In Rötgesbüttel wird jeden Mittwoch zum offenen Treffen der Klimafastengruppe in die Kapelle eingeladen. Die Aktion „ Klimafasten“ hat sich ebenfalls das Sybilla-Merian-Gymnasium angeschlossen. „Unabhängig von den Aktionen ist jeder eingeladen, das Klimafasten mitzumachen“, so Superintendentin Sylvia Pfannschmidt.

