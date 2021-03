Kirchenkreis Gifhorn macht deutlich, wofür die Kirchensteuer so alles genutzt wird

Gifhorn

Wer Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche ist, zahlt Kirchensteuer. Dass diese Mittel aber viel mehr sind als das Gehalt von Pastorinnen und Pastoren, darauf macht jetzt der Kirchenkreis Gifhorn aufmerksam mit einem neuen Logo – und sagt gleichzeitig „Danke“ an alle, die diese Steuer zahlen.

Kirchenkreis Gifhorn: Die Aktion sollte verdeutlichen, dass Kirchensteuer Früchte trägt. Quelle: Sebastian Preuß

Kirche begleite die Menschen „von der Wiege bis zur Bahre“. Entsprechend groß sei das Feld, auf das die Kirchensteuer falle – und entsprechend groß sei die Fülle an Früchten, die daraus entstünden. So trägt das Logo nicht nur den Schriftzug „Deine Kirchensteuern tragen Früchte“, es zeigt auch einen Baum, in dessen Geäst die vielfältigen Angebote aufgeführt sind, die von der Steuer mitfinanziert werden. Und eine Hand, die sät. Mit einer Sä-Aktion, beispielsweise in der Jugendwerkstatt und in Kitas, die der Kirchenkreis betreibt, machte dieser folgerichtig am Freitag zum Auftakt auf das neue Logo aufmerksam.

Der Kirchenkreis Gifhorn hat rund 56 000 Mitglieder

„Wir haben uns als Kirchenkreis überlegt, wie wir zeigen können, was Kirchensteuer positiv bewirkt“, erklärt dazu Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. Denn immerhin fließen in den Haushalt des Kirchenkreises mit seinen rund 56 000 Mitgliedern jährlich etwa 5,2 Millionen Euro dieser Steuern, die von der Landeskirche an den Kirchenkreis durchgereicht werden. Etwa 80 Prozent davon werden für Personalkosten veranschlagt – es gibt 24 Pfarrstellen, ein Dutzend Diakonenstellen sowie eine Kirchenkreismusikerstelle und das Personal im Kirchenamt, also der Verwaltung. Auch Jugendpfleger und Personalkosten in Diakoniestationen und im Kita-Verband, der neun Kitas vereint, werden davon bezahlt. Die restlichen 20 Prozent fließen in die Gebäude und in Projekte.

„Gerade bei den Projekten wird die Finanzierung oft erst durch die Kirchensteuer möglich. Und davon profitieren nicht nur Menschen, die in der Kirche sind“, betont die Superintendentin. Konzerte, Betreuung in den Kitas, Jugendarbeit – all das stehe allen Menschen offen. Es gehe eben nicht nur um theologische Themen, um den Gottesdienst – das werde beispielsweise auch an der Flüchtlingsarbeit deutlich. „Die Mittel kommen also hier vor Ort an, wirken hier.“

Ohne Kirchensteuern wären die Projekte so nicht möglich

Natürlich werde die Finanzierung all dieser Posten nicht nur aus der Kirchensteuer geleistet. „Wir kooperieren auch mit anderen Kirchen sowie den Kommunen. Und wir sammeln Spenden ein. Aber ohne Steuern wäre das alles nicht möglich.“ Das wolle man mit dem neuen Logo deutlich sichtbar in die Öffentlichkeit tragen. Dazu werde es künftig in allen Veröffentlichungen des Kirchenkreises eingebunden. Und es soll die Internetseite www.kirchensteuern-tragen-fruechte.de geben.

Abschied: Superintendentin Sylvia Pfannschmidt (l.) überreichte Ulla Evers einen Präsentkorb. Quelle: Sebastian Preuß

Mit angeschoben und umgesetzt hat das Projekt tatkräftig Ulla Evers, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis. Seit 2010 ist sie verantwortlich für die Internetseite, ab 2014 kamen weitere Aufgaben dazu – doch jetzt wird sie die Leitung des neuen Gifhorner Frauen- und Zufuchtshauses übernehmen. Superintendentin Sylvia Pfannschmidt dankte ihr mit ein paar Tränen in den Augen für die „wunderbare Zusammenarbeit“ und überreichte ihr zum Abschied einen Präsentkorb. Die Stelle ist derzeit ausgeschrieben.

Von Thorsten Behrens