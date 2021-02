Gifhorn

„Kinder und Jugendliche sind die Haupt-Leidtragenden der Pandemie“, sagt Kirchenkreisjugendwart Andreas Schulze-Mauk. Damit sie auch in Zeiten des Lockdowns nicht alleine sind und Ansprechpartner außerhalb der eigenen Familie haben, haben die Gemeinden des Kirchenkreises Gifhorn in den vergangenen Monaten einige neue Aktionen und Formate auf die Beine gestellt. „Es ist wichtig, den Kontakt zu halten“, sagt Michaela Herrmann, Diakonin in Leiferde und Päse.

Den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen halten: Das funktioniert in den Gemeinden des Kirchenkreises mit vielen unterschiedlichen Projekten. In Leiferde und Päse etwa mit der Engel-Post für Kinder oder dem Basteln von 200 Pappkerzen, die vor Weihnachten zum Mitnehmen vor die Kirche gestellt wurden – und auch alle abgeholt wurden, wie Michaela Herrmann betont. Und dann ist da noch die „telefonische und schriftliche Seelsorge“, wie Herrmann es nennt. Ein wenig wundert sie sich darüber, wie oft dieses Angebot von den Jugendlichen angenommen wird. „Mich wundert das nicht“, sagt Johanna Meyer, Teamerin in Leiferde. Herrmann habe immer ein liebes Wort übrig und gebe den Jugendlichen ein gutes Gefühl.

Ein Online-Gottesdienst in Meinersen wird regelmäßig gut angenommen

In Meinersen hat sich der Freeday Zoom am Freitag etabliert, ein Online-Gottesdienst. Danach geht es in Kleingruppen mit Aufgaben zum Vertiefen oder auch einfach mit gegenseitigem Austausch weiter. 25 bis 30 Teilnehmer sind im Durchschnitt dabei. Auch die Spurensucher, kleine Videos auf Youtube, zu denen es eine Wundertüte mit Spielen oder Rätseln gibt, sind mittlerweile sehr beliebt. „Man lernt sich manchmal besser kennen als bei realen Gruppentreffen“, sagt Diakonin Helena Krez.

„Die Videokonferenzen machen viel Spaß“, sagt auch Emily Dehning, die Teamerin in Neudorf-Platendorf ist und über eine Freundin Kontakt nach Meinersen hat. Es sei ein fester Termin in der Woche, der Struktur gebe. „Und der Kontakt bleibt bestehen“, sagt Emily Dehning.

Andreas Schulze-Mauk berichtet von weiteren Projekten, die die evangelische Jugend im Kirchenkreis plant oder schon angeboten hat: etwa eine Dorfrallye für Kinder in Wesendorf und Wahrenholz, ein Online-Escaperoom, Online-Spieleabende und ein Online-Krimidinner in Gifhorn, Impuls-Videos und Online-Kindergottesdienste in Müden oder eine Herzaktion in Didderse/Hillerse/Neubrück, die zeigen soll, wie wichtig es gerade jetzt ist, ein Herz für andere zu haben.

Bei einer Kettenbrief-Aktion in Wesendorf und Wahrenholz haben 130 Kinder mitgemacht

Der Kirchenkreisjugendwart berichtet auch von einer Kettenbrief-Aktion in Wesendorf und Wahrenholz, die von der dortigen Diakonin Susan Heydecke initiiert worden sei. Dort haben 130 Kinder einen Brief mit einer kleinen Aufgabe erhalten. Immer wenn sie diese gelöst haben, bekamen sie einen neuen Brief. „Einige Kinder haben bis zu 17 Briefe erhalten“, berichtet Schulze-Mauk – und seien dem Vernehmen nach sogar vor Freude um den Tisch getanzt.

Es sind viele kleine Aktionen, die die evangelische Jugend im Kirchenkreis Gifhorn gerade initiiert. Aber dass diese so stark angenommen werden zeigt, dass Kinder und Jugendliche gerade in Pandemie-Zeiten Kontakte und Ansprechpartner brauchen – damit sie eben nicht die Haupt-Leidtragenden der Pandemie sind.

